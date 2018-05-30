تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر قائد ونادي الشباب سابقاً، في وصلة تطبيل جديدة لرئيس هيئة الرياضة من أمام .

 

وظهر “العويران” في المقطع المتداول على نطاق واسع، بملابس الإحرام في الحرم المكي وهو يهاجم منتقدي “آل الشيخ” ويدعو عليهم، في نفس الوقت الذي كال فيه المديح لتركي بوصلة (تطبيل) فاخرة وصفه فيها بأنه “القلب والبلسم والمرهم لكل السعوديين”.

 

 

وقوبلت كلمة “العويران” بهجوم عنيف من قبل النشطاء، الذين وصفوه بالمنافق الذي يطبل لأجل “الرز”.

 

 

 

 

 

 

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن في فبراير الماضي تكفله بإقامة حفل اعتزال لسعيد العويران قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً.