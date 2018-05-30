تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر سعيد العويران قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً، في وصلة تطبيل جديدة لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ من أمام بيت الله الحرام.

وظهر “العويران” في المقطع المتداول على نطاق واسع، بملابس الإحرام في الحرم المكي وهو يهاجم منتقدي “آل الشيخ” ويدعو عليهم، في نفس الوقت الذي كال فيه المديح لتركي بوصلة (تطبيل) فاخرة وصفه فيها بأنه “القلب والبلسم والمرهم لكل السعوديين”.

فيديو

بـ لبس الإحرام.. دعاء "سعيد العويران"

لـ "تركي آل الشيخ". pic.twitter.com/n4amYwEsKg — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 30, 2018

وقوبلت كلمة “العويران” بهجوم عنيف من قبل النشطاء، الذين وصفوه بالمنافق الذي يطبل لأجل “الرز”.

بالله هذا مربي اجيال ؟ ادع بشي يفيدك ياطبل — Turki 〰 (@al_fahhad_) May 30, 2018

يبغى فلوس من الآخر

انا لو مكانه، بحج عنه

الدراهم مراهم — abowheed (@eboowheed) May 30, 2018

ما اشوفه يختلف عن مقطع عمرو خالد .. تلاعب بالدين — KooK M.D. (@mythosKOOK) May 30, 2018

العام يدعي لعلا الفارس

وهذي السنة لتركي ال الشيخ 😂

يالفلب يالبلسم يالمرهم للكرة السعودية 😂

الله يتقبل منك يابوعويران 🤪 pic.twitter.com/6cRPFqoGOl — إحســآس .. 🇸🇦 !! (@mod_gm) May 30, 2018

من اكل من تمرهم يقوم بآمرهم،يذكرني بدعاء لولو الصغيرة حق جدتها.ههههههه — Salem Kas (@SalemKas) May 30, 2018

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن في فبراير الماضي تكفله بإقامة حفل اعتزال لسعيد العويران قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً.