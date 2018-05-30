قال المعالج الشعبي الكويتي جاسم بهمن، إن بإمكانه علاج النجم المصري محمد صلاح، بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بحيث يمكنه العودة للعب والمشاركة مع منتخب بلاده في كاس العالم بروسيا.

وقال إنه إذا كان لدى محمد صلاح كسر فإن علاجه يستغرق اسبوعين، وبإمكانه العودة مباشرة للعب، بينما إن كان يعاني من تمزق جراء تلك الاصابة، فعلاجه لا يستغرق أكثر من اسبوع.

فيديو| جاسم بهمن لـ محمد صلاح: علاجك عندي بإسبوع فقط pic.twitter.com/Pr2BN0cz3R — بركه (@BrkaQ8) ٣٠ مايو ٢٠١٨

ووصل محمد صلاح الثلاثاء إلى مطار فالنسيا الإسبانية، لقضاء فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغطى “صلاح” رأسه بقبعة الجاكيت الذي كان يرتديه ورفض الإجابة على أسئلة من أحد مراسلي التلفزيون.

وكان مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس قد تدخل بعنف على محمد صلاح بنهائي دورى الأبطال، ليخرج النجم المصرى متأثرا بالإصابة بعد 30 دقيقة، ويخسر ليفربول اللقب بنتيجة 3-1.