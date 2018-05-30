وصف المنتج محمد السبكي، الممثل المصري عادل إمام، الملقب بـ”الزعيم” بأنه “أرخص نجم في مصر”.

وقال السبكي في الإعلان الترويجي لبرنامج “شيخ الحارة”، بفضائية “القاهرة والناس” المحلية، والمقرر إذاعته مساء الأربعاء إن هجوم الإعلامي تامر أمين على أفلامه وانتقاده له “كذب في كذب”- بحسب تعبيره.

وعن عدم عمله مع الفنان محمد رمضان، قال السبكي: “عمري ما اشتغلت مع محمد رمضان، ولا أقبل العمل معه”.

وردًا على نجومية الفنانة منة فضالي، قال: “منة فضالي متشلش فيلم”، في حين رد على نجومية هيفاء وهبي في فيلم”حلاوة روح” قائلاً “نجحت فين، ده الفيلم اتشال”.