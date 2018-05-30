فجّرت الممثلة ​ريم البارودي مفاجأة بإعلانها أنّ طليقها الفنان ​أحمد سعد مازال على تواصل معها بعد زواجه من الممثلة ​سمية الخشاب​، ويرسل لها رسائل عبر تطبيق الواتساب، توحي بأنه لم ينسها وأنه مستعد للعودة لها .

وقالت إنّ تلك الرسائل كانت سببًا في انفصالها عن خطيبها الذي ارتبطت به منذ أشهر عدة، في خطوبة قصيرة لم تستمر طويلًا.

وأشارت إلى أنّ خطيبها السابق لَمَحَ رسائل أحمد سعد رغم أنها لم تردّ عليها، لكنّ خطيبها لم يتحمل فكرة استمرار زوجها السابق في إرسال رسائل لها بهذا الشكل، وانفصل عنها.

وأضافت ريم خلال حديثها خلال برنامج “شيخ الحارة”، أنّ سمية الخشاب خطفت “أحمد” منها وهذا أمر لا نقاش فيه ولا جدال.

ودللت “البارودي” على كلامها بأنّ الفنانة الشهيرة اعتادت أن تخطف الرجال من زوجاتهم، فقد فعلتها من قبل ثلاث مرات بما فيهم الزيجة الأخيرة من أحمد سعد.

وأكدت أنّ “سمية” تزوجت 5 مرات وليس أربعًا كما تؤكد، منهم ثلاثة رجال كانوا متزوجين لكنها تسببت في طلاقهم من بينهم أحمد سعد.

وردّت “ريم” على اتهام سمية الخشاب لها بأنها استولت على كل أموال أحمد سعد، قائلة إنه لم يكن يمتلك أيّ أموال ولا منزلًا للزوجية، وأنها كانت تسانده لحين تحسّن حالته المادية، مؤكدة بالتعبير المصري”هو كان معاه فلوس”؟.

وأضافت أنّ أحمد شخص كريم جدًّا، بل إنه مبذّر يُنفق أمواله بشتى الطرق، ولا يوجد لديه أيّ مدخرات.

تأتي تصريحات “البارودي” في ظلّ وجود مشاحنات تم الكشف عنها مؤخراً بين سمية الخشاب وزوجها أحمد سعد.

لكنّ سمية على ما يبدو رفضت أن يشمت بها أحد، وجاء ردها سريعاً، ونشرت عبر حسابها في “انستغرام” صورة هدية أرسلها لها أحمد سعد، وهي عبارة عن عطر فخم ووضعت عليها قلوباً مع عبارات شكر.