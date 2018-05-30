اعتبر الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، يوسف خليفة اليوسف، إدانة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور بالأساءة الى الإمارات أمر مضحك.

وأوضح في تغريدةٍ له على “تويتر”: “لا اعتقد ان احمد منصور أو غيره يمكن ان يسيء للامارات بقدر ما أساءت لها ولشعبها ولتاريخها السياسات الخرقاء للقيادات الحالية من عبث بالثروات وافتعال الأزمات مع الجيران ومحاولة قمع تطلعات الشعوب للحرية … فما لكم كيف تحكمون؟”.

ادانة الناشط أحمد منصور بالأساءة الى الأمارات أمر مضحك فلا اعتقد ان احمد منصور أو غيره يمكن ان يسيء للامارات بقدر ما أساءت لها ولشعبها ولتاريخها السياسات الخرقاء للقيادات الحالية من عبث بالثروات وافتعال الأزمات مع الجيران ومحاولة قمع تطلعات الشعوب للحرية … فما لكم كيف تحكمون؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) ٣٠ مايو ٢٠١٨

وأصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاتحادية بالإمارات، حكماً بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي المعروف بدفاعه المستميت عن حقوق الإنسان أحمد منصور، لـ10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم؛ بتهمة “التشهير بالامارات على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت أحمد منصور يوم 20 مارس/آذار 2017.

و”منصور” من أشد المدافعين عن صحيفة “وطن“، خصوصا فيما واجهته من أساليب أمنية إماراتية لجأت لحجب الموقع ومحاولة اغلاقه بشتى السبل.