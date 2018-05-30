في الوقت الذي تمنع فيه السلطات السعودية القطريين من الحج، كشف مراسل قناة الجزيرة في إيران عبد القادر فائز تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مؤسسة الحج في إيران والمملكة بخصوص الحجاج الإيرانيين.

وقال “فائز” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رئيس مؤسسة الحج في #ايران #حمید_محمدي : اجرنيا قبل حوالي 5 أشهر محادثات مع مسؤولي الحج في #السعودية وتوصلنا إلی تفاهمات بشأن حضور #الحجاج_الإیرانیین في موسم الحج المقبل وقد بدأنا بخطوات تنفيذية للحصول علی السکن المناسب والفنادق وتأمين الطعام والمؤن والنقل والقطاع الصحي”.

1/3 رئيس مؤسسة الحج في #ايران #حمید_محمدي : اجرنيا قبل حوالي 5 أشهر محادثات مع مسؤولي الحج في #السعودية وتوصلنا إلی تفاهمات بشأن حضور #الحجاج_الإیرانیین في موسم الحج المقبل وقد بدأنا بخطوات تنفیذیة للحصول علی السکن المناسب والفنادق وتأمين الطعام والمؤن والنقل والقطاع الصحي — abd alkader faeez (@abdalkaderfaeez) May 29, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى:” رئيس مؤسسة الحج في #ايران #حميد_محمدي : في مذکرة التفاهم بين #طهران و #الرياض تم الإتفاق علی ذهاب ما يقارب 85200 ايراني لأداء مناسك الحج لهذا العام ووفقا للتعاون بیننا وبين وزارة الحج #السعودية فالأمور تسير بشكل جيد”.

2/3 رئيس مؤسسة الحج في #ايران #حميد_محمدي : في مذکرة التفاهم بين #طهران و #الرياض تم الإتفاق علی ذهاب ما يقارب 85200 ايراني لأداء مناسك الحج لهذا العام ووفقا للتعاون بیننا وبين وزارة الحج #السعودية فالأمور تسير بشكل جيد — abd alkader faeez (@abdalkaderfaeez) May 29, 2018

وتابع “فائز” نقله قائلا:” رئيس مؤسسة الحج في #ايران : أحد الهواجس التي تشغل بالنا هو موضوع أمن الحجاج ، فمنذ العام الماضي ونحن نؤکد علی هذا الموضوع وعليه فقد أدرجنا ذلك في مذکرة التفاهم مع #السعودية الخاصة بموسم الحج لهذا العام ، وفي الواقع فإن مسؤولي الحج السعودیین تعهدوا بتوفیر الظروف الأمثل للحجاج”.

3/3 رئيس مؤسسة الحج في #ايران : أحد الهواجس التي تشغل بالنا هو موضوع أمن الحجاج ، فمنذ العام الماضي ونحن نؤکد علی هذا الموضوع وعليه فقد أدرجنا ذلك في مذکرة التفاهم مع #السعودية الخاصة بموسم الحج لهذا العام ، وفي الواقع فإن مسؤولي الحج السعودیین تعهدوا بتوفیر الظروف الأمثل للحجاج — abd alkader faeez (@abdalkaderfaeez) May 29, 2018

وتوترت العلاقات الإيرانية السعودية بعد حادثة تدافع منى لموسم حج 2015 التي سقط فيها عدد كبير من القتلى الإيرانيين والذي قابله صمت شبه مطبق من السلطات السعودية بخصوص الحادثة، وقد أعادت هذه الحادثة للواجهة مطالب الإيرانيين بتسيير مشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي لمناسك الحج.

وليست هذه المرة الاولى التي تتوتر فيها العلاقات بين البلدين بسبب الحج، فقد قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية للمرة الأولى مع إيران في العام 1988 بعد مصرع أكثر من 400 شخص، معظمهم إيرانيون، أثناء أداء فريضة الحج في منى، إثر مواجهات مع عناصر من الشرطة السعودية، ليتم بعدها استئناف العلاقات في العام 1991.