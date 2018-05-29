في أول ظهور له منذ احتجازه في فندق “الريتز كارلتون” الذي اتخذه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقرا لاحتجاز عددا من رجال الأعمال والوزراء والأمراء في أعقاب حملة تحت مزاعم مكافحة الفساد، عاد رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم ليرأس لقيادة شبكة قنوات “MBC”.

ونشر مدير قنوات مجموعة “”MBC اللبناني علي جابر صورة لـ”آل إبراهيم” خلال تواجده في مقر القناة في دبي عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” معلقا عليها بالقول:” الشيخ وليد الابراهيم في @mbc_group في دبي. و عادت الروح الى جسم المجموعة”.

@الشيخ وليد الابراهيم في @mbc_group في دبي. و عادت الروح الى جسم المجموعة . pic.twitter.com/jkS6oimf9F — Ali Jaber (@alimouinjaber) May 29, 2018

كما نشر الإعلامي السعودي “علي الغفيلي” مقطع فيديو لـ”آل إبراهيم” لحظة دخوله مبنى القناة، متبعا إياه بتعليق: “عراب الإعلام يعود”.

ويعتبر سفر “آل إبراهيم” إلى دبي هو السفر الأول له بعد الإفراج عنه من قبل ولي العهد السعودي من فندق “الريتز” الذي قضى فيه 83 يوما خسر فيها الكثير من وزنه.

وفور الإعلان عن وصوله لدبي، توالت التهاني من قبل نجوم المجتمع الخليجي كان أولهم المطربة الإماراتي أحلام الشامسي التي غردت قائلة:” نورت بيتك ومكانك الشيخ #وليد_الابراهيم نورت #دبي اهلاً وسهلاً”.

كماهنأه بالعودة إلى دبي رئيس تحرير نشرات أخبار الرياضة في قناة العربية طلال الحمود، مغردا بالقول:” الحمد لله على السلامة يا أبو خالد..#وليد_الابراهيم”.

وصول عضو الهيئة العامة للثقافة ورئيس مجلس إدارة mbc وليد الإبراهيم إلى دبي..

الحمد لله على السلامة يا أبو خالد..#وليد_الابراهيم pic.twitter.com/0uURRsSbG3 — طلال الحمود (@talalhomoud) May 28, 2018

وكانت قناة MBC قد أصدرت بياناً قالت فيه إن آل إبراهيم ترأس اجتماعاً في مقر المجموعة في دبي اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان “المرحلة المقبلة ستشهد دخول مجموعة MBC إلى أسواق وقطاعات جديدة في مجالات متعددة، مع تركيز المجموعة بشكل أكبر على المملكة العربية السعودية والمناطق المجاورة، بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية الحالية في المملكة”.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Arab News السعودية، الناطقة باللغة الإنكليزية، صباح الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018، فإن آل إبراهيم لا يزال يمتلك حصة نسبتها 40% من ملكية MBC.

فيما قالت MBC، إن آل إبراهيم سيحتفظ بحصته، مضيفة أنه عاد بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، وتحدث عن خطط النمو خلال اجتماع اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إن السلطات طلبت منه البقاء في المملكة لحين إتمام إجراءات حيازة حصة مسيطرة نسبتها 60% في MBC.

وأضافت المصادر أن الحكومة تستحوذ على حصص يملكها إخوة آل إبراهيم الثلاثة، ورجل أعمال آخر في جدة، وجميعهم احتجزوا أيضاً في حملة الاعتقالات الأخيرة.

وذكرت صحيفة Financial Times في تقريرٍ نشرته قبل شهور، أن السلطات السعودية كانت تريد من آل إبراهيم، وهو شقيق زوجة الملك فهد بن عبدالعزيز، التخلي عن ملكية MBC.

يشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد احتجزت وليد آل إبراهيم مع عشرات من الأمراء ومسؤولي الحكومة ورجال الأعمال، في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض.

وتم إطلاق سراح العديد منهم بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، تضمنت في أغلبها التخلي عن أموال أو أراض أو أسهم في شركات.

وقد أطلق سراح آل إبراهيم مؤسس MBC، في أواخر يناير/كانون الثاني 2018، فيما قال مدير تنفيذي كبير في المجموعة في ذلك الوقت إنه ثبتت براءته من أي مخالفات.