أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، صباح الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل عبر وساطات، يقضي بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار المعمول بها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في بيان مقتضب، صباح الأربعاء: “بعد أن نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك، تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها”.

ولم يعط الحية مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الوساطات، ومحتوى التفاهمات.

كما لم تؤكد إسرائيل من جانبها نبأ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ولم تصدر ردا فوريا على ما أعلنته حماس.

ويسود هدوء حذر القطاع، حيث لم تسمع أصوات الانفجارات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية.

ومنذ صباح أمس الثلاثاء، يسود التوتر قطاع غزة، فقد قصفت إسرائيل عشرات الأهداف في القطاع، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

كما قالت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس إنهما قصفتا المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعشرات القذائف الصاروخية، ردا على “الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

وتأتي هذه التطورات إثر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر ينتمون إلى حركتي “حماس والجهاد الإسلامي”، الاثنين والأحد الماضيين، جراء قصف إسرائيلي لمواقع فلسطينية.