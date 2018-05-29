رفض النجم المصري محمد صلاح الإجابة على أسئلة من مراسل تلفزيونيّ لحظة وصوله الثلاثاء إلى مطار فالنسيا الإسبانية، لقضاء فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغطى “صلاح” رأسه بقبعة الجاكيت الذي كان يرتديه ورفض الإجابة على أسئلة من أحد مراسلي التلفزيون.

وقال “روبن بونس” الطبيب المعالج لمحمد صلاح إن اللاعب المصري رفض التعليق على تعمد سيرجيرو راموس إصابته، ولا أعتقد أنه غاضب منه”.

وأضاف: “اتحاد الكرة المصري ينتظر أن يكون صلاح جاهزا في غضون 3 أسابيع أو 4 على الأكثر، سنحاول تقليص المدة، ليكون مع مصر ويذهب إلى روسيا ، لكن الموعد النهائي هو من سيحدده”.

وكان مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس قد تدخل بعنف على محمد صلاح بنهائي دورى الأبطال، ليخرج النجم المصرى متأثرا بالإصابة بعد 30 دقيقة، ويخسر ليفربول اللقب بنتيجة 3-1.