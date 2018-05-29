انفجر محرك سيارة أثناء ممارسة صاحبها التفحيط واصطدامه بعامود في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة السعودية الرياض، فيما كاد مفحطٌ آخر أن يقتحم مأدبة إفطار رمضاني.

وأظهر مقطع فيديو متداول، السائق وهو يمارس التفحيط في وضح النهار، وفجأة انفجر محرك السيارة بعد اصطدامه في عامود، مما تسبب في اندفاعها بقوة وتدحرجت وارتطمت بسيارة أخرى كانت تسير في الجهة المقابلة.

وفي فيديو ثانٍ اقترب مفحط بمركبة من صائمين بالتزامن مع جلوسهم لانتظار أذان المغرب، وانحرفت سيارته إلى شارع مجاور.

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما أقدم عليه “المفحط” السعودي، مطالبين بمحاسبته على هذا الفعل.