قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضا قيمته 75 مليون جنيه إسترليني لنادي ليستر سيتي؛ للتعاقد مع نجمه الجزائري رياض محرز، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت تقارير أخرى إن الصفقة ستكلف خزائن بطل الدوري الإنجليزي نحو مئة مليون دولار أميركي وأنه قد يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن مدير الكرة في النادي يقود مفاوضات مع مسؤولي ليستر سيتي، الذين وافقوا على المبلغ المعروض ويتم التفاوض الآن حول كيفية الدفع.

وأكدت التقارير ذاتها أن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا يريد إتمام الصفقة سريعا، مشيرة إلى أن محرز قد يصبح لاعبا في مانشستر سيتي قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وكان سيتي على بعد خطوة واحدة فقط من التعاقد مع محرز في شهر كانون الثاني/ يناير، لكن الأمور توقفت في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، بسبب مبالغة ليستر سيتي في طلباته المالية.