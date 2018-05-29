فجّر موقع “Sapo” البرتغالي، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن “خورخي مينديز”، وكيل نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، قد وصل إلى باريس للاتفاق على صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وما يزيد التكهنات بشأن رحيل رونالدو هو عدم وجود صورته بين لاعبي الفريق الملكي، الذي كشف عبر موقعه الرسمي، عن قميصه للموسم الجديد، كما اختفت صورة النجم البرتغالي من بين تشكيلة لاعبي الفريق الملكي على موقعه الرسمي أيضا.

من جانبها، ذكرت صحيفة “Le 10 Sport” الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لتقديم عرض بـ250 مليون يورو إلى مسئولي ريال مدريد لضم رونالدو .

وأوضحت الصحيفة أن مسئولي باريس سان جيرمان يستغلون عدم استقرار وضع رونالدو خلال الوقت الحالي مع ريال مدريد لخطفه في صفقة مثيرة.

وكان رنالدو قد خرج بتصريحات مثيرة عقب التتويج بلقب نهائي دورى أبطال أوروبا السبت الماضي، وألمح للرحيل عن الميرنجي بسبب عدم الموافقة على مطالبه المالية وتجديد عقده المنتهي في يونيو 2021.