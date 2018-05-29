أقدم ملاكم في تايوان، على قتل صديقته وتقطيع جسدها بعد أن كذبت عليه بشأن عذريتها، قبل أن يُقدمَ على الإنتحار.

ورصدت كاميرات المراقبة لقطات للضحية تتبع الملاكم وتصعد الدرج إلى شقته، حيث قتلها قبل أن يتخلص من أشلائها في سبعة أكياس.

كان شقيق الضحية ناشد الجمهور للمساعدة في البحث عن شقيقته المفقودة، واتصل بالشرطة بعد أن اشتبه أنها محجوزة في منزل الملاكم، لكن لم تعثر الشرطة على شيء بالشقة.

وبعد فحص كاميرات المراقبة، وجدت أن الملاكم حمل 7 أكياس قمامة من شقته، وأعلنت السلطات أنها اكتشفت بقايا الضحية.

وتم العثور على جثة الملاكم معلقة في شجرة، وعثرت الشرطة على رسالة انتحار في مكان الحادث كتب فيها “أنها أخطأت في حقه”.