نشرت قناة “شؤون عربية” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” مقطع فيديو يفضح كذب وادعاءات رجل أبو ظبي وترويجهم لتمكن قوات التحالف العربي في اليمن من السيطرة على ميناء الحديدة.

وكان المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي قد نشر صورة زعم خلالها أنها للقوات الإماراتية المشاركة في التحالف لحظة سيطرتها على الميناء اليمني الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال “في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الصورة المزيفة:” البواسل في ميناء الحديدة يا تميم …”.

حقيقة الصورة للتوثيقhttps://t.co/VAXyWyqzok — شؤون عربية | Arab Affairs (@Arabaffairstv) May 29, 2018

وسار على نهجه نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان ناشرا نفس الصورة ومعلقا عليها بالقول:” اليمن شريانه ووريده ..ميناء ومطار الحديدة…في قبضة العرب بعدما كانت القبضة لإيران”.

اليمن شريانه ووريده ..ميناء ومطار الحديدة…في قبضة العرب بعدما كانت القبضة لإيران. pic.twitter.com/HzAJEWAwWe — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 28, 2018

ليتضح أن الصورة المتداولة تعود لعام 2016 لحظة سيطرة قوات الشرعية على ميناء عدن.

وبحسب الفيديو، فإن الصورة سبق وأن نشرتها صحيفة القدس العربي اللندنية في كانون الثاني/يناير 2016.