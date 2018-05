في واقعة محرجة لصهاينة العرب ودرس جديد لهم، أعلنت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والفلسطينية لإسرائيل، أن المغنية العالمية “شاكيرا” لن تحيي حفلا في تل أبيب.

وقالت الحملة إن قرار “شاكيرا” بإلغاء حفلها في تل أبيب حطّم آمالَ إسرائيل في استخدام اسمها لتبييض مجزرتها الأخيرة في غزّة عبر الفن.

We welcome news that Shakira will not be performing in Tel Aviv, dashing Israel’s hopes to use her name to art-wash its latest massacre in Gaza. Artists, especially UN Goodwill Ambassadors, have a moral duty not to be complicit in covering up human rights violations & apartheid. pic.twitter.com/Mbhnvm609f

— PACBI (@PACBI) May 29, 2018