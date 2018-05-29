في واقعة محرجة لصهاينة العرب ودرس جديد لهم، أعلنت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والفلسطينية لإسرائيل، أن المغنية العالمية “” لن تحيي حفلا في .

 

وقالت الحملة إن قرار “شاكيرا” بإلغاء حفلها في تل أبيب حطّم آمالَ في استخدام اسمها لتبييض مجزرتها الأخيرة في غزّة عبر الفن.

 

 

وأشادت المذيعة والإعلامية المعروفة بقناة “ بتصرف المطربة العالمية.

 

ودونت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”برافو شاكيرا! كل الاحترام لرفضك تقديم عرض في تل ابيب وبالتالي تسجيل موقف محترم ضد قتل المدنيين الفلسطينيين العزّل برصاص جيش .”

 

 

وكان من المقرر أن تحيي الفنانة العالمية شاكيرا حفلا في تل أبيب، لكن حملات مقاطعة إسرائيل بذلت جهدا لاقناع “شاكيرا” بإلغاء حفلها وهو ما حدث.