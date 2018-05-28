تداولت بعضُ الحسابات على موقع “تويتر”، اليوم الإثنين، إشاعةً تتعلق بتدهور الحالة الصحية لسلطان عُمان، قابوس بن سعيد.

في المقابل، نفى حساب الحملة الشبابية التطوعية لمكافحة الإشاعات والكشف عن الحقيقة، “عُمان بلا إشاعات”، تلك الإشاعة، قائلاً إنّه: “لا صحة لما تنشره حسابات خارجية عن تدهور الحالة الصحية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه وأمد في عمره”.

لا صحة لما تنشره حسابات خارجية عن تدهور الحالة الصحية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه وأمد في عمره #اشاعة pic.twitter.com/Kk5oY1rtiA — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) ٢٨ مايو ٢٠١٨

يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد، وجّه قبل يومين بإعطاء إجازة رسمية في محافظة ظفار لمدة 3 أيّام؛ نظراً للأنواء المناخية التي تعرضت لها المحافظة جرّاء الإعصار “ميكونو”.

وبناءً على توجيهات السلطان، فقد تقرر أن تكون أيام الاحد والإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، إجازة رسمية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظة ظفار.

وكان السلطان قابوس بن سعيد تبادل ورئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جينبينغ”، برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة والصين .

وأكد السلطان من خلال البرقية حرصه على تقوية العلاقات بما يعود بالمنفعة على البلدين.