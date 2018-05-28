أعلنت وسائل إعلامٍ عبرية، إطلاق أكثر من 25 قذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، مشيرةً إلى أنّه تم اعتراض معظم القذائف من قبل منظومة “القبة الحديدية”، دون وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.

وأطلقت صافرات الإنذار صباح الثلاثاء، عدّة مرّات في مستوطنات “غلاف غزة”، فيما ذكر الإعلام العبري أن إحدى القذائف سقطت في ساحة روضة بمستوطنة “أشكول”، متسببةً بأضرار مادية بسيطة، دون إصابات.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء عملية إطلاق القذائف الصاروخية، على خليفة الانتقام لثلاثة من عناصرها استشهدوا بقصف نقطةٍ للمقاومة قبل أيّام.

من جانبها قالت “يديعوت أحرونوت” العبرية؛ أن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو استدعى قادة أمنه لجلسة مشاورات في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، عقب التطورات بغزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بعدد من القذائف مواقع وأراضي زراعية شرق مدينة غزة، ما ألحق دمارا وأضرارا جسيمة فيها، وبث حالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان.

وتزامن القصف الإسرائيلي مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء غزة، وعلى ارتفاعات منخفضة.

وطالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي جيش الاحتلال بـ”رد غير مسبوق” على قصف المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية.

وقال عضو الكنيست “يائير لابيد”:”لن يبقى الهجوم على المستوطنات من غزة بلا إجابة، الجيش سيرد بالقوة المطلوبة”.

وعصر أمس الإثنين، استشهد أح عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، محمد أحمد الرضيع (25 عامًا) جراء استهداف الاحتلال لمرصدين للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا لشمال قطاع غزة.

وصباح الأحد استشهد ثلاثة من مقاومي سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي بعد قصف الاحتلال لنقطة رصد جنوب القطاع.