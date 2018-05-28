نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطعا مصورا عبر صفحته بتويتر أظهر وليمة كبيرة يجلس عليها، قال إنها مائدة إفطار مصرية دعي إليها، ما تسبب في هجوم عنيف عليه وسخرية واسعة من حديثه عن الصيام وشهر رمضان.

“أدرعي” قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه يجلس على مائدة إفطار مصرية دعي إليها جنوب تل أبيب، وتحدث عن الصيام وشهر رمضان كما سرد تفاصيل الإفطار.

وقوبل حديث أفيخاي أدرعي ومشهده الذي حاول فيه إدعاء التسامح، بسخرية وهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين لعنوه في ردودهم.

ياليتك تاكل تبن بس — shroog ✨ (@__shh0) May 28, 2018

بالسم يا خواجه افخاي — عوض مبارك بن مباركوت (@Awad180) May 28, 2018

انت اللي يفطر معاك يضيع عليه الاجر — لؤي الدوسري (@pl670pl) May 28, 2018

شو مغلبك بإفطار المسلمين ..

كل يوم تطلع علينا بفيديو عن الافطار شو قصتك مع رمضان المسلمين ..

صيام رمضان هو فريضة على المسلمين وركن من أركان الإسلام وانت شو خصك — جهاد صلاح (@C903hi6utNqqd5l) May 28, 2018

بالسم الهاري يا فيخووو👉👉 — Mohamed Abdellah (@MohamedEg80) May 28, 2018

واتهمه آخرون بالكذب مشيرين إلى استحالة قيام مسلم بدعوة هذا الصهيوني على الإفطار.. حسب وصفهم.

كذاب قاعد وحده زي الكلب ويهري.. مافي مسلم صايم ويقابلك علي الافطار يااذرعي يامحرم.. هل تريدهم ان يشربو من دم اخوتهم اللي علي يدي امثالك — ليبية حرة 🇱🇾 (@LgkAxBvzYTtFrEq) May 28, 2018

تحاول استمالة قلوب السفهاء؟لا يوجد #مؤمن يدعو #صهيوني يداه ملطخة بالدماء ثم يفطر معه

بين اليوم والأمس pic.twitter.com/qb33rOZNZa — King.SahaR👑سَ (@KSAFREE4) May 28, 2018

ولا مصرية ولا شيئ

مصريين فى جنوب تل أبيب بيعملوا ايه عايز تفهمنا أنهم رايحين يقضون رمضان هناك — 🌙حرافيش تويتر (@mamdouh_hanafi) May 28, 2018

مطرح ما يسري يهري افيخاي — عبدالله العربي (@1WskCxcSfeUn7OP) May 28, 2018

ودائما ما يثير المتحدث باسم جيش الاحتلال الجدل بتعرضه للدين الإسلامي، واستشهاده بآيات من القرآن وأحاديث نبوية ووضعها في غير محلها لخدمة مزاعمه وافتراءاته.