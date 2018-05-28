نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطعا مصورا عبر صفحته بتويتر أظهر وليمة كبيرة يجلس عليها، قال إنها مائدة إفطار مصرية دعي إليها، ما تسبب في هجوم عنيف عليه وسخرية واسعة من حديثه عن الصيام وشهر رمضان.

 

“أدرعي” قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه يجلس على مائدة إفطار مصرية دعي إليها جنوب تل أبيب، وتحدث عن الصيام وشهر رمضان كما سرد تفاصيل الإفطار.

 

 

وقوبل حديث أفيخاي أدرعي ومشهده الذي حاول فيه إدعاء التسامح، بسخرية وهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين لعنوه في ردودهم.

 

 

 

 

 

 

واتهمه آخرون بالكذب مشيرين إلى استحالة قيام مسلم بدعوة هذا الصهيوني على الإفطار.. حسب وصفهم.

 

 

 

 

 

ودائما ما يثير المتحدث باسم جيش الاحتلال الجدل بتعرضه للدين الإسلامي، واستشهاده بآيات من القرآن وأحاديث نبوية ووضعها في غير محلها لخدمة مزاعمه وافتراءاته.