حلّت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ضيفةً على الحلقة الحادية عشرة من برنامج “مجموعة إنسان” الذي يُعرض على MBC، كاشفةً لأوّل مرّة أسرار اعتناقها للديانة الإسلامية، مشددةً على أن ذلك القرار كان بإرادتها الكاملة وبفضل من الله عليها وكان الطريق الأفضل والأهم الذي اختارته بحياتها.

وقالت “ديانا حداد” إنها نشأت في أسرة مكونة من أب مسيحي وأم مسلمة، مشيرة إلى أن لبنان يتميز بالجمع بين عدة طوائف وكانت غالبية جيرانها من المسلمين ومنذ الصغر بدأت التعرف على الديانة الإسلامية عن قرب؛ لدرجة أنها في سن العاشرة كانت تحفظ سورًا من القرآن الكريم.

وأضافت أن زواجها السابق من المخرج المسلم سهيل العبدول، وانتقالها للعيش في الكويت جعلها تتعرف أكثر على المجتمع المسلم؛ لأن طبيعة المجتمع الكويتي محافظة للغاية وساعدت على اكتسابها العديد من العادات والتقاليد الإسلامية.

ولفتت إلى أن وفاة والدتها أصابتها بصدمة وقررت بعدها فورًا أن تعتنق الدين الإسلامي وكانت بالصدفة مع دخول شهر رمضان وقامت بالصيام وقراءة القرآن، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الناس ساعدوها للالتزام بفرائض الإسلام.