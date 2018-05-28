وجهت فتاة روسية تدعى “ناتاشا”، رسالة تضامن مع اللاعب المصري نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابته التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت الماضي.

ووجهت الفتاة الروسية رسالة للنجم المصري باللغة العربية وأنها تتمنى لصلاح الشفاء العاجل والمشاركة في كأس العالم في روسيا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أن محمد صلاح سيتوجه للعلاج في إسبانيا غدا الثلاثاء، حيث تم اختيار إسبانيا وفقا لتقديرات ورؤية الطاقم الطبي لمحمد صلاح وفريق ليفربول.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكتفه أثناء المباراة، نتيجة الاحتكاك العنيف بقائد دفاع الريال سيرغيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة قبل أن يخرج باكياً من الملعب.