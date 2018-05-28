في واقعة تؤكد تحول مملكة البحرين إلى مجرد تابع للسعودية، انتقد السفير البريطاني السابق في البحرين بيتر فورد المنامة، مؤكدا تحولها إلى مستعمرة للسعودية والولايات المتحدة.

وأعلن “فورد” عن تقديمه استقالته من مركزه كمستشار للعائلة المالكة في البحرين، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الذي اعتبر فيها أن لإسرائيل الحق أن تدافع عن نفسها في أعقاب قصف إسرائيل لسوريا مؤخرا.

وقال “فورد” في لقاء أجرته معه قناة “الميادين” ضمن برنامج “من الداخل”، إن الإعلام البحريني تعامل مع استقالته بصمتٍ مطلق، لافتاً إلى أن المسؤولين في الخارجية البريطانية ليسوا مرتاحين لاستقالته.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني أن “البحرين ستكون أكثر المناطق عرضة للخطر في حال تحقق سيناريو القتال الواسع النطاق بين إسرائيل من جهة، ولبنان وسوريا وإيران من جهة أخرى، وذلك بسبب قرب البحرين من إيران والوضع الداخلي غير المستقر في هذه المملكة”.

وتابع فورد قائلاً: “أنا أعرف الشيخ خالد بن أحمد منذ فترة طويلة، واستغربت تصريحه، وهو رجل طيب. لاحظت منذ فترة تحرّكات بحرينية تدريجية ضد القضية الفلسطينية. للأسف يبدو أن البحرين باتت شبه مستعمرة سعودية – أمريكية منذ ثورة 2011 في البلاد”.

وأضاف السفير البريطاني السابق “شهدنا منذ ذلك الوقت رضوخ الأسرة الحاكمة البحرينية أمام السعودية، لأن هذه الأسرة خائفة، وهذا سبب اقتراب مواقفها من المواقف الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران”.