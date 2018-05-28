بعد أسبوعٍ من ضبط سلطات ميناء “أم قصر الشمالي” بالعراق حاويات إماراتية محملة بالموز، ومخبأ بداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، أعلن العراق اليوم الإثنين، ضبط أكثر من مليون حبة مخدرة في مطار بغداد الدولي.

وأفاد بيانٌ لمديرية التحقيق التابعة لهيئة النزاهة العراقية، أن “شعبة الإسناد والضبط القضائي، تمكنت من ضبط مليون و36 ألف و800 حبة مخدرة في مخازن الشحن الجوي في المطار، جاءت لمصلحة إحدى الشركات الأهلية على أنها إكسسوارات هواتف نقالة”.

وأشار إلى أن “عملية الضبط تمت بموجب مذكرة قضائية”.

وفي 8 مايو/أيار الجاري، أعلنت هيئة النزاهة، ضبط شحنة مخدرات تتكون من 400 ألف حبة مخدرة في مطار بغداد الدولي.

فيما أعلنت في 9 فبراير/ شباط الماضي، ضبط شحنة تتكون من 7 ملايين حبة مخدرة في المطار ذاته.

ويوم 18 مايو / ايار الجاري، اشتبهت السلطات العراقية في ميناء “أم قصر الشمالي”، بحاوية محملة بالموز قادمة من الإمارات، فأمرت بإيقافها، وبتفتيشها ضبطت نصف طن من المواد المخدرة كانت مخفية داخل الحاوية.

وأضافت الهيئة أن “المواد المخدرة كانت مخفية داخل حاوية محملة بالموز قادمة من الإمارات منقولة بواسطة شركة ميرسك البحرية، وبعد التفتيش الدقيق من قبل لجنة الكشف الجمركي تم العثور عليها”، مؤكدة “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها وفق الأصول”.

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.