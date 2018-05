تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تظهر معتمرة لبيت الله الحرام وهي تقوم بالدعاء على مدافع فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وذلك في أعقاب إسقاطه شبه المتعمد لنجم “ليفربول” المصري محمد صلاح خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ووفقا للصورة المتداول التي رصدتها “وطن”، فقد كتب السيدة على ورقة وهي بجوار الكعبة قائلة:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا راموس يا ابن باكي”.

وأضافت قائلة:” ربنا ينتقم منك وتتهد”، متوجهة لمحمد صلاح بالدعاء قائلة:” ربنا يقومك بالسلامة يا صلاح”.

يشار إلى أن النجم المصري، محمد صلاح، قد غادر المباراة عند الدقيقة 25 من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، السبت، بعد تدخل عنيف من اللاعب الإسباني سيرجيو راموس.

وحاول الفرعون المصري العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عادت لصلاح عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، لأنه سيحرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وغادر صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق ليفربول، الذين صفقوا له تصفيقا حارا بينما كان الحزن يظهر على وجوههم.

وكان محمد صلاح قد طمأن محبيه من عشاق الكرة المستديرة، معربا عن ثقته بأن يكون في مونديال روسيا 2018 لجعلهم فخورين به.

وقال “صلاح” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لقد كانت ليلة صعبة، لكنني مقاتل، مهما كانت الظروف أنا واثق أنني سأكون في روسيا لأجعلكم جميعًا فخورين، حبكم ودعمكم يعطي لي القوة اللازمة دائمًا”.

It was a very tough night, but I’m a fighter. Despite the odds, I’m confident that I’ll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٧ مايو ٢٠١٨