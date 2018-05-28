تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر الناشط اليمني الجنوبي وليد الإدريسي وهو يقدم اعتذارا لدولة الإمارات من داخل مقر القوات الإماراتية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في أعقاب قيام قوة إماراتية باعتقاله بتهمة التحريض ضد أبو ظبي.

ووفقا لمقطع الفيديو القصر والذي رصدته “وطن”، فقد اعتبر “الإدريسي” أن ما قام به من فعاليات ضد الإمارات وتواجدها في عدن كان تحت تأثير “الحماس الثوري”، على حد قوله.

قوات موالية للإمارات في اليمن، القيادي في المقاومة الجنوبية وليد الإدريسي، على خلفية كتابات في جدران مدينة عدن تطالب بإسقاط “الاحتلال الإماراتي”.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية، في مدينة عدن جنوب اليمن، إن قوة أمنية تتبع فريق مكافحة الإرهاب المدعوم إماراتياً، اعتقلت فجر أمس، وليد الإدريسي، وذلك عقب قيامه بكتابة شعارات مناهضة للإمارات في أسوار ميناء عدن.

وأوضحت، أن هذه القوات داهمت المكان، حيث يتواجد الإدريسي وأطلقت النار بكثافة، وحدثت اشتباكات أصيب خلالها الإدريسي بطلقة نارية، وتمكن من الوصول إلى منزله في منطقة المنصورة بعدن، قبل أن تلاحقه هذه القوات وتعتقله من داخل المنزل، ولفتت إلى أنها اعتقلت معه أيضا الناشط اوسان العنتري. وذكر مصدر أمني، أن اعتقال الإدريسي جاء بطلب مباشر من القيادة الإماراتية، ونقل فوراً إلى مقرها في “البريقة”.

وكان الإدريسي قد نفذ حملة كتابة شعارات مناهضة لدولة الإمارات، والتي احتجزت رواتب العسكريين في الميناء لأكثر من شهر، إضافة إلى مشاركته في الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها أمهات المخفيين قسراً لدى السجون التابعة لقوات الحزام الأمني الخاضعة لدولة الإمارات.

وانتشرت كتابات منذ أسابيع في جدران مدينة عدن تطالب برحيل القوات الإماراتية، بالتزامن مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الجانب.

واندلعت موجة غضب عارمة الأحد في عدن على خلفية اعتقال مليشيات موالية للإمارات وليد الإدريسي بتهمة كتابة شعارات مناوئة للإمارات على بعض الجدران داخل أحد موانئ المدينة. وفور اعتقال الإدريسي نزل مؤيدوه إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عنه، محذرين من المساس به، ومرددين شعارات مناوئة للقوات الإماراتية في المدينة.

وذكرت مصادر محلية في مدينة عدن جنوب اليمن أن محتجين غاضبين من سياسة الإمارات في اليمن قاموا بإنزال صور قادة أبوظبي وعلم الإمارات في عدن، وداسوا كلاً من العلم والصور بالأقدام، متوعدين الإمارات بمقاومة وجودها في المدينة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً من الأشخاص وهم يمرون من فوق الصورة والعلم، الذين وضعا في أحد شوارع المدينة على طريق عبور سيارات وبعض المارة.