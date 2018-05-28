حذّر الأكاديمي العُماني، والعميد السابق في جامعة السلطان قابوس، البروفيسور ، من حرب أمريكية ناعمة بمشاركة ادواتها الخليجية؛ تستهدف الإقتصاد التركي لضربه وزعزعة استقرار البلاد.

 

واضاف الاكاديمي العُماني في تغريدةٍ له عبر حسابه في “تويتر”: “من المتوقع ان نشهد حملات خارجية تستهدف الليرة والسياحة وتحريض الاكراد ودعم الاحزاب المعارضة لاردوغان في الانتخابات الحاسمة المقبلة في ٢٤ يونيو!”.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

 

ويتنافس في الانتخابات كل من ، رئيس الجمهورية الحالي مرشح “تحالف الشعب” (يضم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى والدعوة الحرة)، و “مُحرّم إينجَه” مرشح حزب الشعب الجمهوري، و”دوغو برينجيك” رئيس حزب الوطن، ومرَال أقشَنر رئيسة “حزب إيي”، وصلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، و”تَمَل قره ملا أوغلو” رئيس حزب السعادة.

 

 