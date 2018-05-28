قال ، الإثنين، إنه يتمتع بصحة جيدة، وإنه سيعود لعمله بدءا من يوم الثلاثاء.

 

وأضاف عباس في كلمة مقتضبة لوسائل الاعلام، عقب خروجه من المستشفى الاستشاري في ، بعد رحلة علاج استمرت تسعة أيام: “شكرا لحضوركم وشكرا لله تعالى أنني خرجت اليوم من المستشفى بصحة وعافية، وسأعود لعملي غدا”.

 

وتابع: “الفضل يعود أولا لله، وإلى هذا المستشفى والطاقم الطبي”.

 

وقال: “المهم هو صحة الوطن، وسنعمل من أجل أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتنا المستقلة”.

 

وفي 20 مايو/ أيار الجاري، دخل عباس، المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

 

وسبق أن أجرى قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.