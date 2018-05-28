طرحت الكثير من التساؤلات مؤخراً عن سبب غياب سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب عن الظهور إلى جانب زوجها الرئيس دونالد ترامب منذ أكثر من 15 يوماً.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن السيدة الأولى خضعت لعملية جراحية تمت بنجاح في “والتر ريد ماديكال سنتر” في واشنطن.

وأشار بيان صدر عن البيت الأبيض إلى أن “السيدة الأولى ميلانيا ترامب خضعت لعملية من أجل علاج التهاب كلوي حميد”.

وذكر أن العملية تمت بنجاح ومن دون أي تعقيدات. ولم يضف أي معلومات أخرى.

إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجاب على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين أثناء استعداده للصعود على متن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية عن سبب غياب زوجته.

وقال: “هي بخير وتشاهدنا الآن”.

وكشفت “واشنطن بوست” أن أنظار الصحافيين توجهت إلى حيث أشار، أي إلى الطابق الثاني من البيت الأبيض من دون أن يروا أحداً، ما أثار استغرابهم.