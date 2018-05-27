شنت الأكاديمية الإماراتية المعروفة الدكتورة سارة الحمادي، هجوما عنيفا على قادة الحصار، وعلقت على قرار قطر منع تداول وبيع منتجات دول الحصار لديها.

وقالت “الحمادي” في تغريدة لها عبر صفحتها بتويتر رصدتها (وطن) مستنكرة سياسة قادة الحصار العفنة:”يحاصرون #قطر ويشترون منها #الغاز ويحاصرونها و يصدرون لها بضائعهم.”

وتابعت موضحة:”هذا جزء يسير من نفاق #دول_الحصار وتفكيرهم العدمي والمتخبط”

يحاصرون #قطر ويشترون منها #الغاز

ويحاصرونها و يصدرون لها بضائعهم.

هذا جزء يسير من نفاق #دول_الحصار وتفكيرهم العدمي والمتخبط#سحب_منتجات_الفجار — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) May 27, 2018

وعمّمت وزارة الإقتصاد والتجارة في دولة قطر أمس، السبت، على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة، البدء بإزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) من داخل تلك المجمعات ابتداءً من اليوم السبت.

وأضاف بيان الوزارة: “سيقوم مفتشو الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة؛ للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة”.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورٌ أظهرت استجابة سريعة من قِبل المجمعات الإستهلاكية في دولة قطر، حيث تم البدء فوراً بالتخلص من منتجات دول الحصار.