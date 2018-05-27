تحولت مصر لما يشبه “مأتم كبير” منذ ليلة الأمس، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وتسببت بشكل كبير في خسارة الليفر لبطولة دوري الأبطال فضلا عن احتمالية عدم مشاركة “صلاح” في نهائيات كأس العالم بروسيا في يونيو المقبل.

وكان أكثر ما لفت الانتباه بمواقع التواصل التي اكتست بالحزن في مصر، هو انفجار آلاف المغردين المصريين غضبا في وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية والمستشار المقرب من “ابن سلمان”، تركي آل الشيخ، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، المقرب من حكومة أبو ظبي، بسبب إصابة محمد صلاح.

خروج #محمد_صلاح بهذه الإصابة المفتعلة أمر غير طبيعي البتة، يا ترى سرجيو راموس ما شافش #تركي_ال_الشيخ الفترة الماضية؟

آه يا ولاد ال*** — Dr Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 26, 2018

الحقير حمد المزروعي

خثه ونداله 👇 pic.twitter.com/yAkE4yfGZx — سَارَة (@25ahrars) May 26, 2018

أنفق #تركي_آل_الشيخ ٢٧٠ مليون جنيه ليكون راعي الكرة المصرية واليوم بعد اصابة #صلاح اصبح ثاني ملعون في ام الدنيا بعد #بلحة

المال لا يشتري القلوب يا #شوال_الرز — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) May 26, 2018

ما علاقتهم بالأمر؟

“شوال الرز” النحس

أعاد ناشطون نشر فيديو سابق لآل الشيخ، تمنى خلاله إصابة محمد صلاح؛ لتفادي مشاركته أمام المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.

ما شعور تركي ال الشيخ يا ترى ومعظم الناس تنظر إليه على أنه نحس مطلق و"عين فارغة" بعدما تمنّى إصابة محمد صلاح وأصيب بالفعل؟ أهو سعيد🤔؟ https://t.co/Nr3JSMaBha — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 26, 2018

وقال “آل الشيخ”، خلال استضافته على القناة الرياضة السعودية قبل أيام، إنه قال لعبد الفتاح السيسي “إن شاء الله تجي صلاح إصابة من هنا أو انبراشة من هنا”، قائلا إنه تكلم بذلك على سبيل المزاح.

دفعت لراموس كام يا زفت @Turki_alalshikh — Who-Cares? (@M_T1313) May 26, 2018

٢٣ مايو تركي ال الشيخ يتمنى إصابة صلاح

٢٦ مايو صلاح يتصاب

تفتكروا صدفة ! pic.twitter.com/MWwj7blqTH — . (@Abdulla___07) May 26, 2018

راموس @SergioRamos حامل شنطة الرز من تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh ورايح ع المُباراة. pic.twitter.com/7DILvIlX6K — Yasser Ashour (@yasserashour95) May 26, 2018

مستشار “ابن سلمان” وفي تغريدة ساخرة أيضا نهاية مارس الماضي، نشر صورة صلاح، وعلق عليها: “لازم يوحشنا قبل كأس العالم”.

#عاجل

أنباء مؤكده علي دفع تركي ال الشيخ مليون دولار لمدافع مدريد مقابل محاولة أصابة #محمد_صلاح وهناك صور تم التقاطها لهم بأحد فنادق مدريد pic.twitter.com/HeRi4AYFPH — اليوم التاسع (@Alyoum9) May 26, 2018

الطريق أصبح مفتوحا أمام المنتخب السعودي للفوز بكأس العالم!

فكر كأنك تركي آل الشيخ#محمد_صلاح

#كلنا_ليفربول — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) May 26, 2018

قبل ايام قال تركي ال الشيخ " اتمنى إصابة #محمد_صلاح" واليوم اصيب عمدا ..

هل للاصابة علاقة بأمنية ال الشيخ؟؟ — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 26, 2018

#تركي_آل_شيخ قضى على لاعبين من اهم لاعيبة الوطن العربي والشرق الاوسط في يومين

امبارح #الخطيب

اليوم #محمد_صلاح

انتوا عارفين لو صلاح ملعبش #كاس_العالم هيحصل فينا ايه سنصبح مصفى لكل فرق المجموعة بلا ادنى مبالغة

كل الي مضايقني ان اسمه آل الشيخ امال لو اسمه آل نحس كان عمل ايه في #مصر pic.twitter.com/nh1LwEiePx — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 26, 2018

صبي “ابن زايد” الحقود

كذلك نشر المغرد الإماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، تغريدة قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم.

وقال “المزروعي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه: “حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم”.

حلمت ان محمد صلاح انصاب في المباراة يعني بالعربي ما راح يلعب كاس العالم 😂 … #ريال_مدريد — حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

ما فتح عليه أبواب جنهم وأبدى مغردون غضبهم الشديد تجاه المزروعي، قائلين إنه شخص “مشؤوم، وحاقد على نجاح صلاح والمصريين”.

بده يلعب ان شالله ويدعس على راسك وراس معازيبك — Sami Warraqi (@samiwarraqi2) May 26, 2018

حمد المزروعي احيون واحد بالامارات و يأتي بالمرتبة الثانية بعد حمير آل زايد — محمود أبومجاهد (@apomogahad55) May 26, 2018

ماله مثيل بالخسة والنجاسة — Sami Warraqi (@samiwarraqi2) May 26, 2018

الحقير حمد المزروعي

خثه ونداله 👇 pic.twitter.com/yAkE4yfGZx — سَارَة (@25ahrars) May 26, 2018

يخربيت عينك اعوذب بالله من حقد البدو — nagwa ibrahimali (@nagwa_elkomy) May 26, 2018

واتهم مغردون مصريون المزروعي بالسخرية من صلاح، وذلك بعد نشره تغريدة قال فيها: “الله لا يوفقك يا راموس”، مع رمز لوجه ضاحك.

الله لا يوفقك يا راموس 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

ان شاء الله تصاب انت وأهلك كلهم في حادثه — Nervana mohamed (@Nrva_muhamed) May 26, 2018

اخرك تخطط تخطيط وسخ زي الحرباية لكن تعرف تطلع من عندك لعيب زي صلاح ولا تنظم كاس عالم زي قطر ده عشم ابليس في الجنة يا حيوان — يالهوك يا مصر (@loliifree) May 26, 2018

الخارجية المصرية تعلق

وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على إصابة النجم المصري محمد صلاح خلال مشاركته بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

وغرد أبو زيد على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” مساء السبت متمنيا الشفاء العاجل لمحمد صلاح، ومؤكدا أن “الشعب المصري بكامله يتمنى له الشفاء العاجل”.

الف سلامة عليك يا صلاح…. مصر كلها تتمنالك الشفاء العاجل pic.twitter.com/2736IvwvVw — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) May 26, 2018

فنانو مصر يتضامنون مع الفرعون المصري بشكل غير مسبوق

كما تضامن العديد من فناني مصر مع “صلاح” وغّرد الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي على حسابة الرسمي في موقع “تويتر” مهاجما قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

بعد كدة جيبوا احسن فاندام يدربكوا

#كلنا_صلاح — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 26, 2018

ربنا لايكسبك ولا يربحك يا راموس — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 26, 2018

بدوره، تمنى الفنان أحمد السقا لصلاح الشفاء العاجل.

أما الفنان يوسف الشريف فقد انتقد بحدة تدخّل راموس بشدة، معتبرا أن ما قام به مدافع ريال مدريد أشبه “بلقطات مصارعة المحترفين لا كرة القدم”.

راموس بيمثل الجانب القبيح في كره القدم…و زيدان اثبت انه قزم بتعليمات واضحه للدخول بعنف على محمد صلاح لترويعه…طبعا بالشكل ده وبعد ما ليفربول بهدل مدريد فاول نص ساعه ريال مدريد هيكسب في الشوط التاني…بس بجد تخسر بشرف احسن ماتكسب بالشكل ده — Youssef el sherif (@ElSherif) May 26, 2018

فيما دعا النجم الكبير صلاح عبد الله المصريين للدعاء لصلاح بالتماثل للشفاء.

مطلوب دعوتين،واحدة لمحمد وواحدة عاللي مايتسمى

وقدامنا ساعتين ، عشان مانامش زعلانين

يلا..شدوا حيلكم بقى وربنا معاكم🤣😂😍😂🤣 pic.twitter.com/W0Lhi4slsy — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 26, 2018

“راموس” يتمنى الشفاء العاجل لـ محمد صلاح

وقال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني “سيرخيو راموس” في تغريدة على حسابه على تويتر إن جميع اللاعبين هم شركاء في اللعبة، متمنيا لمحمد صلاح الشفاء العاجل.

وكتب راموس في التغريدة التي رصدتها (وطن) يقول: “كرة القدم تريك الجانب الجيد والجانب السيء في الحياة. أولا نحن جميعا شركاء. أتمنى الشفاء العاجل محمد صلاح، فالمستقبل بانتظارك. في بعض الأحيان كرة القدم تظهر لك الجانب الجيد، وفي أحيان أخرى الجانب السيء، ولكن برغم كل ذلك، نبقى زملاء.”

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018

وكان النجم المصري قد تعرض لإصابة قوية في منطقة الكتف، بعد تدخل من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وقال نادي ليفربول إن صلاح تعرض لخلع في الكتف، وأصبحت فرصته في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 موضع شك.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة، لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط أرضا من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وخرج صلاح باكيا، بعدما انتهى مشواره في نهائي دوري الأبطال، بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة.

وأوضحت لقطات الإعادة التلفزيونية، أن “راموس” سحب يد صلاح في اشتراك بينهما، ليسقط عليها النجم المصري، ويصرخ من الألم.

دوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

فيما قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إن إصابة صلاح تحتاج إلى نحو أسبوعين للراحة.