تحولت مصر لما يشبه “مأتم كبير” منذ ليلة الأمس، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وتسببت بشكل كبير في خسارة الليفر لبطولة دوري الأبطال فضلا عن احتمالية عدم مشاركة “صلاح” في نهائيات كأس العالم بروسيا في يونيو المقبل.

وكان أكثر ما لفت الانتباه بمواقع التواصل التي اكتست بالحزن في مصر، هو انفجار آلاف المغردين المصريين غضبا في وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية والمستشار المقرب من “ابن سلمان”، تركي آل الشيخ، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، المقرب من حكومة أبو ظبي، بسبب إصابة محمد صلاح.

ما علاقتهم بالأمر؟

“شوال الرز” النحس

أعاد ناشطون نشر فيديو سابق لآل الشيخ، تمنى خلاله إصابة محمد صلاح؛ لتفادي مشاركته أمام المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.

وقال “آل الشيخ”، خلال استضافته على القناة الرياضة السعودية قبل أيام، إنه قال لعبد الفتاح السيسي “إن شاء الله تجي صلاح إصابة من هنا أو انبراشة من هنا”، قائلا إنه تكلم بذلك على سبيل المزاح.

مستشار “ابن سلمان” وفي تغريدة ساخرة أيضا نهاية مارس الماضي، نشر صورة صلاح، وعلق عليها: “لازم يوحشنا قبل كأس العالم”.

صبي “ابن زايد” الحقود

كذلك نشر المغرد الإماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، تغريدة قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم.

وقال “المزروعي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه: “حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم”.

ما فتح عليه أبواب جنهم وأبدى مغردون غضبهم الشديد تجاه المزروعي، قائلين إنه شخص “مشؤوم، وحاقد على نجاح صلاح والمصريين”.

واتهم مغردون مصريون المزروعي بالسخرية من صلاح، وذلك بعد نشره تغريدة قال فيها: “الله لا يوفقك يا راموس”، مع رمز لوجه ضاحك.

الخارجية المصرية تعلق

وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على إصابة النجم المصري محمد صلاح خلال مشاركته بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

وغرد أبو زيد على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” مساء السبت متمنيا الشفاء العاجل لمحمد صلاح، ومؤكدا أن “الشعب المصري بكامله يتمنى له الشفاء العاجل”.

فنانو مصر يتضامنون مع الفرعون المصري بشكل غير مسبوق

كما تضامن العديد من فناني مصر مع “صلاح” وغّرد الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي على حسابة الرسمي في موقع “تويتر” مهاجما قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

بدوره، تمنى الفنان أحمد السقا لصلاح الشفاء العاجل.

أما الفنان يوسف الشريف فقد انتقد بحدة تدخّل راموس بشدة، معتبرا أن ما قام به مدافع ريال مدريد أشبه “بلقطات مصارعة المحترفين لا كرة القدم”.

فيما دعا النجم الكبير صلاح عبد الله المصريين للدعاء لصلاح بالتماثل للشفاء.

“راموس” يتمنى الشفاء العاجل لـ محمد صلاح

وقال لاعب نادي ريال مدريد الإسباني “سيرخيو راموس” في تغريدة على حسابه على تويتر إن جميع اللاعبين هم شركاء في اللعبة، متمنيا لمحمد صلاح الشفاء العاجل.

وكتب راموس في التغريدة التي رصدتها (وطن) يقول: “كرة القدم تريك الجانب الجيد والجانب السيء في الحياة. أولا نحن جميعا شركاء. أتمنى الشفاء العاجل محمد صلاح، فالمستقبل بانتظارك. في بعض الأحيان كرة القدم تظهر لك الجانب الجيد، وفي أحيان أخرى الجانب السيء، ولكن برغم كل ذلك، نبقى زملاء.”

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018