في أول تصريح له بعد تعرضه للإصابة، طمأن لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي محمد صلاح محبيه من عشاق الكرة المستديرة، معربا عن ثقته بأن يكون في مونديال روسيا 2018 لجعلهم فخورين به.

وقال “صلاح” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لقد كانت ليلة صعبة، لكنني مقاتل، مهما كانت الظروف أنا واثق أنني سأكون في روسيا لأجعلكم جميعًا فخورين، حبكم ودعمكم يعطي لي القوة اللازمة دائمًا”.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة على مستوى الكتف في لعبة مشتركة “عنيفة” بينه وبين قائد النادي الملكي سيرخيو راموس، على إثرها اُضطر لمغادرة أرضية الملعب، لتنقلب المباراة رأسًا على عقب بعد البداية الواعدة لأحمر الميرسيسايد، إلى فوز بدا سهلاً للميرينغي بنتيجة 3-1، لتبقى الكأس ذات الأذنين في “سانتياغو بيرنابيو” للعام الثالث على التوالي.

وحامت الشكوك حول فرص صلاح في اللحاق بمونديال الثلج، حيث ادعت بعض التقارير الواردة من السعودية، مصدرها رئيس هيئة الرياضة السعودية، أن الدولي المصري لن يكون متاحًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، على اعتبار أنه علم من مصادره الخاصة، أن اللاعب سيحتاج قرابة الشهرين للتعافي من الإصابة.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:مع بالغ الحزن .. للأسف نجمنا العربي الكبير محمد صلاح تأكد غيابه شهرين للإصابة … مما يعني أننا سنفتقده في كأس العالم … نتمنى له الشفاء العاجل”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” في اعتقادي أن نادي ليفربول لن يسمح لصلاح بأخذ إبرة الكورتيزون لأن ذلك فيه خطورة على اللاعب في المدى البعيد … وسيضغط بشدة في سبيل استكمال العلاج لمدة شهرين …مما يعني للأسف أننا لن نرى النجم محمد صلاح في كأس العالم”.

وكان وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز ورئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة، قد أكدا أن الإصابة ليست مزعجة كما تزعم الشائعات.