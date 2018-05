في أول تصريح له بعد تعرضه للإصابة، طمأن لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي محمد صلاح محبيه من عشاق الكرة المستديرة، معربا عن ثقته بأن يكون في مونديال روسيا 2018 لجعلهم فخورين به.

وقال “صلاح” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لقد كانت ليلة صعبة، لكنني مقاتل، مهما كانت الظروف أنا واثق أنني سأكون في روسيا لأجعلكم جميعًا فخورين، حبكم ودعمكم يعطي لي القوة اللازمة دائمًا”.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

