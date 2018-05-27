ما زال الحديث عن زواج الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، يستحوذ على اهتمام الصحف المحلية البريطانية خصوصاً ووسائل الإعلام المختلفة بشكلٍ عام، إذ تحدثت تقارير إخبارية عن النساء الاتي كنّ في حياة الأمير قبل زفافه.

وتحدثت تقارير إخبارية عن عشيقات الأمير هاري، مشيرةً إلى أنّهن حضرن زفافه على “ماركل”.

أول الحاضرات كانت المحامية شيلسي دافي، التي تعمل الآن بشكل حر في مجالها، وكانت على مواعدات مع الأمير لسبع سنوات خصوصًا في الفترة من 2011 إلى 2014.

وكانت المرأة الطويلة الشقراء ابنة الـ 32 عامًا، قد أطلت بثوب كحلي اللون بلون البحر مع طاقية.

أيضا هناك الممثلة كريسيدا بوناس (29 عاما) التي كانت على علاقة مع الأمير هاري لعامين، وقد ظهرت في الحفل محتشمة في فستان موشح بالألوان، أثار إعجاب عدد من الناس.

كذلك هناك المغنية جوس ستون (31 عاما) التي كانت مقربة من الأمير هاري، وكانت قد دارت شائعات حول أنها الأكثر قربا من الارتباط به، بعد انتهاء علاقته ببوناس.

وقد يكون الأمر غير مألوف بالنسبة إلى البعض، لكنه ليس غريبًا أن يقوم أفراد العائلة المالكة بدعوة عنصر قديم إلى مثل هذه المناسبات.

وقد حرصت صديقات هاري على التواجد دون إثارة أي ضجيج برغم أن الأعين لم تغفلهن في المناسبة.