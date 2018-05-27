علّق الفنان المصري محمد هنيدي على صورةٍ لمدافع ريال مدريد الإسباني “سيرجيو رامو”، مع الكأس التي توّج بها فريقه مساء السبت، بعد تغلبه على نادي ليفربول الإنجليزيّ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب “هنيدي” معلقاً على الصورة التي نشرها “راموس” مع الكأس: “اللهي تتحرق بجاز يجوا يطفوك يلاقوا المياة قاطعة تجري زي المجنون يخبطك اتوبيس سيباحي تقوم تاني وترمي نفسك في البحر تخبطك باخرة سياحية فاخرة .. ياخدوك ويودوك المستشفى يحصل تسرب غاز وتنفجر وكل المرضى يهربوا ماعدى انت”.

وحاز تعليق الفنان الذي جاء بطابع الدعاء، بعد تسبب “راموس” بإصابة نجم ليفربول محمد صلاح، وخروج من المباراة، على أكثر من 118 ألف إعجاب.

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة 30 زميله آدم لالانا.

بدوره، صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الإصابة التي تعرض لها “صلاح” “خطيرة”.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، أكد كلوب: “إصابة صلاح خطيرة حقا، هو الآن في المستشفى لعمل أشعة إكس، إنها إما طوق الترقوة أو الكتف نفسه، إنها لا تبدو جيدة، هذا كل شيء”.

بدوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

فيما قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إن إصابة صلاح تحتاج إلى نحو أسبوعين للراحة.