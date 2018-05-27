استضافت الممثل الكوميدي المصري رامز جلال، في الحلقة الـ11 من برنامج “رامز تحت الصفر”، الفنانة رانيا فريد شوقي، والتي واجهت أوقاتاً صعبة في المقلب المرعب في البرنامج.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد والانفعال على الفنانة رانيا فريد شوقي، عقب مقلب رامز جلال، وصرخت عليه عقب كشفه عن وجهه الحقيقي وخلع “الماسك” الذي كان يرتديه للمدرب الأرجنتيني هكتركوبر، قائلة “يا أخي حرام عليك نفسي اتقطع، أبعد عني، والله مش عارفه اخد نفسي، والمصحف مش قادرة أتنفس”.

وأصيبت رانيا فريد شوقي بحالة من الانهيار بعد سقوطها من على جبل الثلج، ودخلت في نوبة بكاء وصراخ ورددت باكية:” مش قادرة “.

ويشكك كثيرٌ من المتابعين لبرامج المقالب التي يقدّمها رامز جلال، في كل موسمٍ رمضاني، في حقيقتها، ويعتبرون أن تلك المقالب مجرد مشاهد تمثيلية مفبركة.