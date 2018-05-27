في أول تعليق لحركة “حماس” على أنباء تردي الوضع الصحي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إنه يتوجب القيام بقرارات ومبادرات محسوبة أي أمر قد يربك الحالة الوطنية أكثر.

ودون “أبو مرزوق” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن)، ما نصه:”إننا “نتمنى الشفاء التام والعاجل للرئيس أبو مازن”، لكن وفي ظل تراجع حالته الصحية، فإن الحالة تستوجب القيام بمبادرات وقرارات محسوبة”

وتابع موضحا:”حتى لا نتفاجأ جميعا بأمر يربك الحالة الوطنية ويعمق الشرخ الداخلي في فتح، وكذلك يعمق القاعدة الشعبية، مما يؤثر سلبا على مجمل قضيتنا الوطنية”.

نتمنى الشفاء التام والعاجل للرئيس أبو مازن، ولكن وفي ظل تراجع حالته الصحية فتستوجب القيام بمبادرت وقرارات محسوبة حتى لا نتفاجأ جميعًا بأمر يُربك الحالة الوطنية ويعمّق الشرخ الداخلي في فتح وكذلك القاعدة الشعبية مما يؤثّر سلبًا على مجمل قضيتنا الوطنية. — د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) May 26, 2018

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت الأحد، عن تأجيل خروج عباس من المستشفى الذي يرقد فيه منذ عدة أيام، قائلة إنه “تم تأجيل خروج الرئيس من المستشفى”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان المكتب الإعلامي أعلن في وقت سابق أن “عباس” سيغادر الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد مستشفى رام الله التخصصي بعد رحلة علاج استمرت نحو أسبوع.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي من داخل المستشفى الذي يرقد فيه عباس، قوله السبت، إن “حالته الصحية باتت جيدة بنسبة 60 بالمئة، وإنه تجاوز مرحلة الخطر”، مضيفا أن “الرئيس بصحة جيدة لكن لا يمكن القول إنه سليم مئة بالمئة”.

ودخل عباس (83 عاما) المستشفى بداية الأسبوع الماضي بعدما عانى من ارتفاع في درجات الحرارة، وقال الأطباء حينها إن سببها “عملية صغيرة أجراها في الأذن قبل ذلك الحين بأيام”، وبعدها أعلن الأطباء عن إصابته بالتهاب رئوي في الرئة اليمنى، وأنه يخضع لعلاج بالمضادات الحيوية.