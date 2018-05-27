عبر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة عن خشيته من استغلال دول الحصار لضربة أمريكية ضد إيران لغزو قطر، مشيدا بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في منع العمل العسكري ضد الدوحة في بداية الأزمة.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عجزت دول الحصار عن حشد مؤيدين لهم ضد قطر و كانت الامور مخطط لها كما بين حضرة صاحب السمو في تصريح تاريخي في البيت الابيض ان تتطور لعمل عسكري ضد قطر لكن جعل الله البركة في تدخل الشيخ صباح الاحمد فدفع الله فيه البلاء و لكن الاحتمالات لا تزال قائمة و ستزيد اذا اندلعت حرب في المنطقة”.

عجزت دول الحصار عن حشد مؤيدين لهم ضد قطر و كانت الامور مخطط لها كما بين حضرة صاحب السمو في تصريح تاريخي في البيت الابيض ان تتطور لعمل عسكري ضد قطر لكن جعل الله البركة في تدخل الشيخ صباح الاحمد فدفع الله فيه البلاء و لكن الاحتمالات لا تزال قائمة و ستزيد اذا اندلعت حرب في المنطقة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 27, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” حصنت قطر جبهتها الداخلية باجراءآت مدروسه اعطت اعظم الاثر في توحد جميع ابناء الشعب خلف قيادته السياسيه و لقد تصرف شيوخ آل ثاني الكرام بمسؤولية عاليه و توحدوا خلف اميرهم الشاب الذي تشع روح المسؤوليه منه في جميع احواله كما كانت الحكومة القطرية اعلى الحكومات فعاليه وتأثير في المنطقة”.

حصنت قطر جبهتها الداخلية باجراءآت مدروسه اعطت اعظم الاثر في توحد جميع ابناء الشعب خلف قيادته السياسيه و لقد تصرف شيوخ آل ثاني الكرام بمسؤولية عاليه و توحدوا خلف اميرهم الشاب الذي تشع روح المسؤوليه منه في جميع احواله كما كانت الحكومة القطرية اعلى الحكومات فعاليه وتأثير في المنطقة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 27, 2018

وتابع “الدويلة” موضحا أن الحكم في قطر ” يمتاز بانه لا يكسر و قد تكسرت على حدود قطر غزوات و فشلت مؤامرات و تحطمت على سواحلها آمال الغزاة و تمرس القطريون في مواجهة المؤامرات و الفتن حتى اصبحت قطر قبلة لكل مضيوم لأن دوحة قطر تصعب على من بغاها فحيا الله رجالها الصناديد و الحذر الواجب”.

يمتاز الحكم في قطر انه لا يكسر و قد تكسرت على حدود قطر غزوات و فشلت مؤامرات و تحطمت على سواحلها آمال الغزاة و تمرس القطريون في مواجهة المؤامرات و الفتن حتى اصبحت قطر قبلة لكل مضيوم لأن دوحة قطر تصعب على من بغاها فحيا الله رجالها الصناديد و الحذر الواجب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 27, 2018

وأردف قائلا:” ترتبط قطر بعلاقات متينه مع ايران لكنها اقل متانه من علاقات ابوظبي بايران وايران تثق بجوار قطر و لا تثق بجوار غيرها فالقطريون اهل وفاء و شيمه وحشيمه تمنعهم من الردى و الخيانه و الاذى ولسان حالهم يقول يأبى فؤادي ان يميل الى الاذى حب الاذية من طباع العقرب لذلك تحترم ايران جوار قطر”.

ترتبط قطر بعلاقات متينه مع ايران لكنها اقل متانه من علاقات ابوظبي بايران وايران تثق بجوار قطر و لا تثق بجوار غيرها فالقطريون اهل وفاء و شيمه وحشيمه تمنعهم من الردى و الخيانه و الاذى ولسان حالهم يقول

يأبى فؤادي ان يميل الى الاذى

حب الاذية من طباع العقرب

لذلك تحترم ايران جوار قطر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 27, 2018

واعتبر “الدويلة” أنه ” اذا اندلعت حرب بين امريكا و ايران فستستخدم امريكا قاعدتها في قطر لشن الهجمات على ايران و بكل تأكيد سترد ايران على القواعد الامريكية التي تنطلق منها الطائرات و بالتالي من المتوقع ان تقصف الصواريخ الايرانية قطر بعيدا عن المدن و محودة في القاعدة الامريكيه في قطر”.

اذا اندلعت حرب بين امريكا و ايران فستستخدم امريكا قاعدتها في قطر لشن الهجمات على ايران و بكل تأكيد سترد ايران على القواعد الامريكية التي تنطلق منها الطائرات و بالتالي من المتوقع ان تقصف الصواريخ الايرانية قطر بعيدا عن المدن و محودة في القاعدة الامريكيه في قطر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 27, 2018

وأوضح أنه من ” من الاحتمالات السيئة التي قد تحدث في الحرب ضد ايران ان تستغل دول الحصار انشغال العالم بالحرب و تكرر محاولتها للقيام بعمل عسكري ضد قطر لفرض امر واقع وللاسف لا تزال بعض الوحدات من دول الحصار متواجدة بالسعودية لم تنسحب منذ المناورة التي تمت قبل شهرين حسبما اشارت بعض التقارير”.

من الاحتمالات السيئة التي قد تحدث في الحرب ضد ايران ان تستغل دول الحصار انشغال العالم بالحرب و تكرر محاولتها للقيام بعمل عسكري ضد قطر لفرض امر واقع وللاسف لا تزال بعض الوحدات من دول الحصار متواجدة بالسعودية لم تنسحب منذ المناورة التي تمت قبل شهرين حسبما اشارت بعض التقارير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 27, 2018

وكان أمير الكويت قد كشف خلال مؤتمر صحفي بواشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس/آب الماضي عن نجاح الوساطة في وقف تدخل عسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، وقال إن الخيار العسكري مستبعد حاليا.