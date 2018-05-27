شنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس” آنيا الأفندي هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي في أعقاب تشفيه من نجم المنتخب المصري ونادي “ليفربول” الإنجليزي محمد صلاح في أعقاب إصابته أثناء المباراة التي جمعة فريقه مع “ريال مدريد” الإسباني في نهائي كأس الأبطال.

وقالت “الأفندي” في تدوينة لها عبر حسابها بوقع التوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقة على شماتة “المزروعي” في محمد صلاح:” ما اقذر التشفي بلاعب عربي مسلم ….فعلا الإنسان المجرد من الأخلاق لا يتغير في كل المجالات”.

ما اقذر التشفي بلاعب عربي مسلم ….فعلا الإنسان المجرد من الأخلاق لا يتغير في كل المجالات.. ….. https://t.co/6ZgARuuTEY — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 27, 2018

وكان “المزروعي” قد نشر تغريدةً قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم.

وقال المزروعي في تغريدته: “حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم”.

حلمت ان محمد صلاح انصاب في المباراة يعني بالعربي ما راح يلعب كاس العالم 😂 … #ريال_مدريد — حمد المزروعي (@uae_3G) May 26, 2018

وكان سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد قد تعمد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم في الدقيقة 30 من زمن المباراة التي عقدت مساء السبت في العاصمة الأوكرانية “كييف” .

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به زميله آدم لالانا.

بدوره، صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الإصابة التي تعرض لها “صلاح” “خطيرة”.