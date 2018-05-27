شنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس” هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي في أعقاب تشفيه من نجم المنتخب المصري ونادي “” الإنجليزي في أعقاب إصابته أثناء المباراة التي جمعة فريقه مع “ريال مدريد” الإسباني في نهائي كأس الأبطال.

 

وقالت “الأفندي” في تدوينة لها عبر حسابها بوقع التوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقة على شماتة “المزروعي” في محمد صلاح:” ما اقذر التشفي بلاعب عربي مسلم ….فعلا الإنسان المجرد من الأخلاق لا يتغير في كل المجالات”.

 

وكان “المزروعي” قد نشر تغريدةً قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن .

 

وقال المزروعي في تغريدته: “حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم”.

وكان سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد قد تعمد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم في الدقيقة 30 من زمن المباراة التي عقدت مساء السبت في العاصمة الأوكرانية “كييف” .

 

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به زميله آدم لالانا.

 

بدوره، صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الإصابة التي تعرض لها “صلاح” “خطيرة”.