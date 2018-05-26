تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر مشهدا غريبا على السواحل اليمنية والعمانية لأسماك هذه المناطق تسبب فيه إعصار “ميكونو” المداري الذي اجتاح المنطقة منذ أيام.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، أسراب ضخمة من الأسماك التي جرفها الإعصار للشاطيء وتجمهر الأهالي حولها وسط دهشة وفضول لهذا المشهد النادر والمثير.

وتعيش سلطنة عمان حالة من التأهب وسط قلق ومخاوف، تزامنا مع صدور ثمانية إنذارات وتحركات عسكرية على مستوى القيادات، في الوقت الذي أصدر فيه السلطان قابوس قرارا عاجلا لمواجهة التهديد القائم.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة، ثمانية إنذارات متتالية، وأهابت بجميع المواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة، التي يضرب خلالها إعصار “ميكونو” سواحل البلاد المطلة على بحر العرب، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت الهيئة أن آخر صور رادار الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر، تشير إلى استمرار الحالة المدارية كإعصار مداري من الدرجة الأولى.

ويستمـر هطول الأمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى، مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة تتراوح كمياتها التراكمية بين 200-400 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية، وتوضح المؤشرات إستمرار هطول الامطار الغزيرة على محافظة ظفار خلال الـ36 ساعة القادمة.

واطلع قائد الجيش على سير أعمال عمليات القيادة العسكرية والوقوف على الجهود التي تبذلها ألوية وتشكيلات ووحدات الجيش المنتشرة في محافظتي ظفار والوسطى وفقا للخطط الموضوعة، بحسب صحيفة الوطن المحلية.

وتنتشر وحدات الجيش السلطاني وفقا لخطة اللجنة العسكرية الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة منها بإسناد من مختلف القيادات ودوائر وزارة الدفاع الأخرى في محافظتي ظفار والوسطى، لتقديم العون والمساعدة بصورة مباشرة إلى جانب تقديم خدمة وسائل النقل والإسناد الفني وعملية البحث والإنقاذ والإخلاء والاتصالات البديلة والخدمات الصحية.

وأصدر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، قرارا باحتساب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة إجازة رسمية لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظة ظفار، نظرا للأنواء المناخية التي تعرضت لها المحافظة، والتي من المتوقع أن تستمر تبعاتها خلال الأيام القادمة.