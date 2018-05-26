بث تلفزيون سلطنة عُمان – القناة العامة، لقطاتٍ آظهرت تمكن سلاح الجو السلطاني العماني، من انقاذ مقيم من الجنسية اليمنية، في ولاية “ثمريت” إحدى ولايات محافظة ظفار.

وسخّرت شرطة عمان السلطانية، مجموعة من الطائرات العمودية التابعة للإدارة العامة لطيران الشرطة للمساندة في تقديم العون واحتواء الآثار الناجمة عن الأنواء المناخية في محافظة ظفار.

واعلنت اللجنة الداخلية لادارة الحالات الجوية الاستثنائية في عُمان مساء السبت انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية “ميكونو”.

وسيستمر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الـ 12 ساعة القادمة وتكون أحياناً رعدية مصحوبة برياح نشطة.

ويستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 – 6 أمتار ، في حين يكون ارتفاعه 2-3 على سواحل محافظة جنوب الشرقية.

واكد مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الإعصار ميكونو تسبب حتى ظهر السبت في وفاة مواطنين اثنين أحدهما طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، توفيت متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار، فيما سُجلت حالة الوفاة الثانية لمواطن بعدما انجرفت مركبته في أحد الأودية وهو بداخلها بمنطقة عوقد.