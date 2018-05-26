أكدت الأرصاد الجوية العُمانية، أن ‏آخر التحديثات للخرائط الجوية، توضح تراجع تصنيف الحالة المدارية من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز بين 35 الى 50 عقدة.

وشهدت عدة مدن في محافظة ظفار، التي تعد صلالة كبرى مدنها، تساقط أمطار غزيرة الجمعة مع اقتراب الإعصار من المناطق الساحلية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الأرصاد إنّ هطول الأمطار متفاوتة الغزارة ستيستمر على محافظتي ظفار والوسطى مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كمياتها التراكمية بين 200 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية

وتوضح المؤشرات استمرار هطول الأمطار الغزيرة على محافظة ظفار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ورفعت السلطات استعداداتها على مستوى كافة الهيئات الحكومية واستنفرت الشرطة والجيش وأغلقت المدارس حتى يوم الاثنين.

وسجلت اليوم حالة وفاة ثانية، لمواطن عُماني بعد انجراف مركبته في أحد الأودية بمنطقة “عوقد” في ظفار.

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت مساء الجمعة، عن أول حالة وفاة نتيجة الإعصار المداري “ميكونو”، وهي طفلة تبلغ من العمر 1(2 عامًا) توفيت نتيجة تأثرها بجراح، أصيبت بها بعد ارتطامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وأهابت ‎شرطة عمان السلطانية بجميع المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من منازلهم أو المجازفة بعبور الأودية والإستماع لتعليمات السلامة في الظروف الاستثنائية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني العماني قررت الخميس إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

وقالت الهيئة يوم الجمعة إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة خلال يوم السبت بسبب “عاصفة قادمة”.