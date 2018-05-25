فجر مركز أبحاث الجريمة الإيرانية ISICRC والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، مفاجأة من العيار الثقيل، زعم فيها بأن هناك تخطيطا إيرانيا لتهريب زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي خلال 3 أيام.

وأكد تقرير الموقع، أن الوضع في اليمن لم يصبح في صالح الحوثيين بعد نجاح قوات التحالف بقيادة السعودية في قتل واحد من أبرز قيادات الحوثيين، صالح الصماد، في 19 أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف الموقع أنَّ إيران فكرت في حيلة تهريب “الحوثي” من اليمن إلى طهران، بعدما سيطرت قوات التحالف على 70% من الأراضي اليمنية، وبدأت تظهر خسائر المعارك ضد الحوثيين بشكل بارز.

كما أوضحت مصادر خاصة لمركز أبحاث الجريمة الإيرانية، أنَّ قيادات الحوثيين بدأوا يفكرون في خطة تهريب الحوثي، خوفًا على انخفاض معنويات الميليشيات المدعومة من إيران، وحفاظًا على هيبة طهران في المنطقة.

وأفادت المصادر أنه تم وضع خطة إجلاء عبدالملك الحوثي عن طريق سلطنة عمان، وتحت إشراف مباشر من قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بعدما أدركت الميليشيات أن خسارة الحوثيين في الحرب، باتت مجرد مسألة وقت، بحسب وصف الموقع.