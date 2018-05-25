فجر ISICRC والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، مفاجأة من العيار الثقيل، زعم فيها بأن هناك تخطيطا إيرانيا لتهريب زعيم جماعة أنصار الله خلال 3 أيام.

 

وأكد تقرير الموقع، أن الوضع في اليمن لم يصبح في صالح بعد نجاح قوات التحالف بقيادة في قتل واحد من أبرز قيادات الحوثيين، ، في 19 أبريل/نيسان الماضي.

 

وأضاف الموقع أنَّ إيران فكرت في حيلة تهريب “الحوثي” من اليمن إلى طهران، بعدما سيطرت قوات التحالف على 70% من الأراضي اليمنية، وبدأت تظهر خسائر المعارك ضد الحوثيين بشكل بارز.

 

كما أوضحت مصادر خاصة لمركز أبحاث الجريمة الإيرانية، أنَّ قيادات الحوثيين بدأوا يفكرون في خطة تهريب الحوثي، خوفًا على انخفاض معنويات الميليشيات المدعومة من إيران، وحفاظًا على هيبة طهران في المنطقة.

 

وأفادت المصادر أنه تم وضع خطة إجلاء عبدالملك الحوثي عن طريق ، وتحت إشراف مباشر من قائد قوات فيلق قاسم سليماني، بعدما أدركت الميليشيات أن خسارة الحوثيين في الحرب، باتت مجرد مسألة وقت، بحسب وصف الموقع.