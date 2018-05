نشرت الأغنية الرسمية لمونديال روسيا 2018 “Live It Up” من أداء المغني الأمريكي نيكي جام وبمشاركة النجم العالمي ويل سميث والمغنية الألبانية إيرا إستيريفي.

الأغنية من إنتاج ديبلو، وهي مشابهة لأغنية “We Are One” التي غناها الأمريكي، بيتبول، في مونديال البرازيل عام 2014، وأغنية الكولومبية شاكيرا “Waka Waka — This time for Africa” في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وستكون الجماهير على موعد في المباراة النهائية يوم 15 يوليو/ تموز مع عرض حي للأغنية، بحسب مانقل الموقع الرسمي لـ”فيفا”.

وتنطلق بطولة كأس العالم و التي تحتضنها روسيا صيف العام الحالي في 14 يونيو/ حزيران و تستمر حتى 15يوليو/ تموز.