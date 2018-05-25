في واقعة تعكس قمة المشاعر الإنسانية التي يتمتع بها العمانيون، تداول ناشطون عبر موفع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف محاولة مواطنين عمانيين برفقة أفراد من الشرطة خلال محاولتهم إقناع بعض أفراد العمالة الوافدة بضرورة إخلاء المناطق المعرضة للخطر بسبب إعصار “ميكونو”، مع وعدهم بعدم أخذ بياناتهم الشخصية وأوراقهم الثبوتية وتقديم كامل الدعم لهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد المواطنين العمانيين وهو يتحدث لأفراد العمالة الوافدة نيابة عن أفراد من الشرطة قائلا:” بطاقة ما يريد وجواز ما يريد وفيزا ما يريد”.

وأضاف قائلا:” أكل ببلاش وبيت ببلاش”.

بكل مشاعر انسانية ..

المواطنيين العُمانيين يحاولون اقناع العمالة الوافدة بإخلاء المناطق المتوقع تعرضها لأعصار #ميكونو بدون الحاجة لبياناتهم الشخصية ويعدونهم بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة #عمان_مستعدة 🇴🇲 pic.twitter.com/sfYJKsgJI4 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت الجمعة أن الاعصار ميكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية، اشتد قوة ليصبح من الدرجة الثانية فيما يقترب من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية العمانية على تويتر إن “آخر الراصدات توضح تطور الحالة المدارية الى اعصار من الدرجة الثانية” مع رياح شديدة السرعة.

وتوقعت ان تضرب عين الاعصار صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار بعد عصر الجمعة.

ومن المتوقع أن تستمر عواصف الاعصار في ضرب المدينة والمحافظة لساعات بسرعة تصل الى 170 كلم بالساعة.

وشهدت محافظة ظفار تساقط امطار غزيرة.

وقال مصور لوكالة “فرانس برس” في صلالة ان المطر لم يتوقف لساعات، في حين حضت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم.

والخميس كثفت السلطات الاستعدادات على مستوى كافة الهيئات الحكومية واستنفرت الشرطة والجيش واغلقت المدارس حتى يوم الاثنين تحسبا للإعصار.

وظهر اليوم الجمعة، ذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبر تويتر بأن الهيئة قررت تمديدh إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري ميكونو، يوم غد السبت، ولمدة ٢٤ ساعة قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأجواء.