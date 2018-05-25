علق الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على اقتراب الإعصار المداري “ميكونو” من سلطنة عمان، ودعا الله أن يحفظ العمانيين ويلطف بهم.

وقال الشيخ جوعان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تزامنا مع اقتراب الإعصار بشكل كبير من سواحل السلطنة:”اللهم ألطف بأهلنا في عمان .. وخفف عنهم واجعله بردا وسلاماً عليهم … #اعصار_ماكونو”.

اللهم ألطف بأهلنا في عمان .. وخفف عنهم واجعله بردا وسلاماً عليهم … #اعصار_ماكونو — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وتشير آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية إلى استمرار تحرك الاعصار باتجاه السلطنة خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع عبور مركز الاعصار مناطق السلطنة من الساعة 4 مساء وحتى 12 منتصف الليل.

وظهر اليوم الجمعة، ذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبر تويتر بأن الهيئة قررت تمديد إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري ميكونو، يوم غد السبت، ولمدة ٢٤ ساعة قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأجواء.