أعلنت الإعلامية العُمانية لميس الكعبي عن فتح بيتها في العاصمة مسقط لأهل محافظة ظفار المتأثرين من إعصار “ميكونو”، مبرزة رقم هاتفها الشخصي للتواصل.

وقالت “الكعبي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بيتي مفتوح في مسقط لاستقبال اَهلنا من محافظة ظفار ويسع ثلاثة عوائل ، ارجو التواصل معي مباشرة على الرقم ٩٧٤٠٣٣٣٣”.

بيتي مفتوح في مسقط لاستقبال اَهلنا من محافظة ظفار ويسع ثلاثة عوائل ، ارجو التواصل معي مباشرة على الرقم ٩٧٤٠٣٣٣٣ — لميس الكعبي (@LameesAlka3bi) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وأضافت في تغريدة أخرى:” “واذا صاح الجسد بظفار وتألم تداعت له عُمان بكل مـا فيها” لابد ان نتكاتف يداً بيد ونساند بَعضُنَا البعض في السراء والضراء يا أهل عُمان جمعنا الحب والسلام ولَم يفرقنا سواه #ميكونو”.

“واذا صاح الجسد بظفار وتألم تداعت له عُمان بكل مـا فيها” لابد ان نتكاتف يداً بيد ونساند بَعضُنَا البعض في السراء والضراء ياأهل عُمان جمعنا الحب والسلام ولَم يفرقنا سواه#ميكونو — لميس الكعبي (@LameesAlka3bi) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وليست هذه الحادثة الوحيدة التي تدل على تكاتف العمانيين مع بعضهم البعض، فقد تسابق الكثير منهم لتقديم منازلهم وبنايات يملكونها خدمة للمتضررين من الاعصار.

وكمثال وليس على سبيل الحصر، أعلن المواطن العماني سعيد القطيطي من ولاية الخابورة عن تقديم منزل يملكه للعائلات المتضررة من إعصار ميكونو الذي يجتاح السواحل العمانية.

ووفقا لفيديو متداول عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”، فقد أعلن “القطيطي” عن تقديمه المنزل المكون من شقتين مجانا وبدون مقابل معلنا أن الأولوية للأسر القريبة من الشواطىء المتأثرة بالإعصار.

من أشكال التكاتف بين أبناء الوطن ،، المواطن سعيد القطيطي من ولاية الخابورة يفتح منزلة الكائن في صحلنوت الشماليه بصلالة قرب مسجد الماجد بالمجان وهوه عباره عن عشر شقق لكل من يرغب أن يستفيد منه في هذه الفتره التي تمر بها ظفار للتواصل 99002281 pic.twitter.com/du7qQmiiXx — أخبار عُمان 🇴🇲 (@_oman_news) ٢٣ مايو ٢٠١٨

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت الجمعة أن الاعصار ميكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية، اشتد قوة ليصبح من الدرجة الثانية فيما يقترب من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وقالت هيئة الارصاد الجوية العمانية على تويتر إن “آخر الراصدات توضح تطور الحالة المدارية الى اعصار من الدرجة الثانية” مع رياح شديدة السرعة.

وتوقعت ان تضرب عين الاعصار صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار بعد عصر الجمعة.

ومن المتوقع أن تستمر عواصف الاعصار في ضرب المدينة والمحافظة لساعات بسرعة تصل الى 170 كلم بالساعة.

وشهدت محافظة ظفار تساقط امطار غزيرة.

وقال مصور لوكالة “فرانس برس” في صلالة ان المطر لم يتوقف لساعات، في حين حضت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم.

والخميس كثفت السلطات الاستعدادات على مستوى كافة الهيئات الحكومية واستنفرت الشرطة والجيش واغلقت المدارس حتى يوم الاثنين تحسبا للإعصار.

وظهر اليوم الجمعة، ذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبر تويتر بأن الهيئة قررت تمديدh إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري ميكونو، يوم غد السبت، ولمدة ٢٤ ساعة قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأجواء.