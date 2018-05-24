قالت النجمة العالمية جوينيث بالترو إن المنتج الأمريكي المتحرش “هارفي واينشتاين” قد تلقى تهديدا بالقتل من قبل النجم العالمي “براد بيت”، وذلك بعد محاولته التحرش بها.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 45 عاما، والحاصلة على الأوسكار إن “واينيستين” حاول جذبها إلى غرفته في أحد الفناق، وطلب منها أن تدلكه أثناء افتتاح مسرحية هاملت في برودواي عام 1995.

وأضافت “بالترو” في حوار لها مع المذيع هاوارد سترن، أنها بعد ذلك روت لصديقها “براد بيت”، الذي ذهب وعنف “هارفي” وهدده بالقتل إذا تكرر الأمر معها، ولم تستطع حتى الآن نسيان موقف “بيت” خاصة أنها لم تكن تملك الشهرة ولا السلطة في هذا الوقت عكس صديقها الذي دافع عنها.

وكانت بالترو من أوائل النجمات العالميات التي أفصحت عن جرائم “هارفي” عام 2017، بعد أن اتهمته عشرات النجمات بالتحرش بهن على رأسهن سلمى حايك ولوبيتا نيونقو ورفعت ضده أكثر من 70 امرأة، دعاوى قضائية تدين سلوكه الجنسي المشين، لكن “واينشتاين” نفى ممارسة الجنس دون رضا الطرف الآخر.