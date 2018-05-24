كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” عن تفاصيل تهديد وجهه القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبو ظبي لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش”.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” القائم بالاعمال في السفارة الإيرانية محدثا سعادة انور قرقاش خفضوا لهجتكم العدائية تجاهنا فنحن لسنا قطر”.

القائم بالاعمال في السفاره الايرانيه محدثا سعادة انور قرقاش خفضوا لهجتكم العدائيه تجاهنا فنحن لسنا قطر — بدون ظل (@without__shadow) May 23, 2018

وكانت الإمارات قد أعربت الاثنين عن دعمهما للاستراتيجية الأمريكية حيال ايران، بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات أشد في حال عدم التزام طهران بشروطها للتوصل الى اتفاق نووي جديد.

وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” تعبيرا عن موقف بلاده من الإجراءات الأمريكية ضد إيران:” مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي الْيَوْمَ حول السياسة الإيرانية دقيقة، والإستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها.”

مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي الْيَوْمَ حول السياسة الإيرانية دقيقة، والإستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 21, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي، وبعد الإتفاق النووي شهدنا تغولا وتدخلا إيرانيا غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به.”

لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي، وبعد الإتفاق النووي شهدنا تغولا وتدخلا إيرانيا غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 21, 2018

وأوضح “قرقاش” بأن ” المنطقة بحاجة إلى السلام والإستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بإنتهازيتها وطائفيتها، ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، إستراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية.”