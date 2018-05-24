تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا تظهر حجم الدمار الذي لحق بجزيرة سقطرى اليمنية نتيجة إعصار “ميكونو”.

ووفقا للصور المداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت الجزيرة وقد غطتها مياه الفيضانات، في حين ظهرت السيارات وقد جرفتها السيول.

ابلغوا الكارثه هادي ان #سقطرى منكوبة وليس وقت لتدوير النفايات ؟#اعصار_مكونو pic.twitter.com/pTW0SST4GA — أحمد الحوري (@Ahmadalhore1) May 24, 2018

من جانبه، كشف وزير الثروة السمكية اليميني فهد كفاين عن حجم الخسائر البشرية والسفن الغارقة نتيجة الإعصار.

وقال “كفاين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى يرتفع إلى ١٧ شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف ثلاث سيارة نتيجة السيول. عاصفة ماكونوا”.

عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى يرتفع إلى ١٧ شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف ثلاث سيارة نتيجة السيول. عاصفة ماكونوا — فهد كفاين (@fahdkfayan) May 24, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” ارتفاع عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى بسبب عاصفة ماكونوا إلى سبع سفن منها أربع سفن صيد. وارتفاع عدد المفقودين إلى ١٩ حالة. واستمرار إجلاء عشرات الأسر في مدينة حديبوا لليوم الثاني على التوالي إلى مراكز الإيواء المخصصة من غرفة العمليات.”

ارتفاع عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى بسبب عاصفة ماكونوا إلى سبع سفن منها أربع سفن صيد.

وارتفاع عدد المفقودين إلى ١٩ حالة.

واستمرار إجلاء عشرات الأسر في مدينة حديبوا لليوم الثاني على التوالي إلى مراكز الإيواء المخصصة من غرفة العمليات. — فهد كفاين (@fahdkfayan) May 24, 2018

كما نشر حساب “سقطرى اليوم” مقطع فيديو يظهر حجم وضخامة السيل الذي اجتاح الجزيرة نتيجة الإعصار.

هذا الفيديو للطريق الرابط بين شرق وغرب جزيرة سقطرى وعاصمة المحافظة حديبو ، الذي يقع على منحدر جبل حيبق القريب من منطقة فاضب باتجاة المطار..#اعصار_مكونو_سقطرى #اعصار_ماكانو #اعصار_بحر_العرب pic.twitter.com/rxxy7vltkW — #سقطرى اليوم (@sokatar411) May 24, 2018

وكان محافظ سقطرى فهمي محروس قد ناشد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، التدخل العاجل في عمليات الإنقاذ والإيواء وتقديم المساعدة لأهالي الجزيرة في مواجهة “ميكونو”. داعياً المنظمات المدنية والأندية الرياضية والجمعيات الخيرية إلى المشاركة في عمليات الإنقاذ وإجلاء المواطنين المتضررين من الفيضانات الناتجة عن الإعصار.