أظهرت لقطاتٌ مصورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ،  الذي شهدته ولاية “سدح” في .

وأعلنت البحرية الأمريكية رفع تصنيف الحالة المدارية "" إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية.

 

وارتفعت سرعة الرياح السطحية حول المركز إلى 85 عقدة كما انخفضت قيم الضغط إلى 975 مليبار، ولا يوجد تغير في المسار حتى الآن.

 

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان ان مركز الاعصار يقترب من سواحل محافظة ظفار يوم غدٍ الجمعة مصحوباً بأمطارٍ رعدية غزيرة جداً وفيضان للأودية ورياح شديدة السرعة.

 

وقررت الهيئة إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري “ميكونو”.

 

وأوضحت أن الاغلاق سيتم بدءاً من الليلة (الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحليّ) ولمدة ٢٤ ساعة قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأجواء.

 

كما أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار بأنه تقرر إخلاء مستشفى من جميع المرضى المرقدين به ونقل جميع الحالات المرضية الحرجة وكذلك جميع مرضى الغسيل الكلوي جوا بالتعاون مع طيران سلاح الجو السلطاني العماني.

 

وأوضحت بأنه سيتم نقل جميع الحالات المرضية المستقرة إلى مستشفى القوات المسلحة بصلالة، أما فيما يتعلق بالحالات الطارئة فيتم استقبالها في مركز طب جراحة القلب بصلالة ويتم استقبال حالات الولادة في مستشفى القوات المسلحة بصلالة ابتداءً من مساء الخميس.