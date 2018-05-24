أظهرت لقطاتٌ مصورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، المد البحري الذي شهدته ولاية “سدح” في سلطنة عمان.

شاهد بالفيديو : جريان الوادي في أحد شوارع ولاية سدح بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت ظهر اليوم #ميكونو pic.twitter.com/6w0EkoIoO5 — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وأعلنت البحرية الأمريكية رفع تصنيف الحالة المدارية "ميكونو" إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية.

وارتفعت سرعة الرياح السطحية حول المركز إلى 85 عقدة كما انخفضت قيم الضغط إلى 975 مليبار، ولا يوجد تغير في المسار حتى الآن.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان ان مركز الاعصار يقترب من سواحل محافظة ظفار يوم غدٍ الجمعة مصحوباً بأمطارٍ رعدية غزيرة جداً وفيضان للأودية ورياح شديدة السرعة.

وقررت الهيئة إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري “ميكونو”.

وأوضحت أن الاغلاق سيتم بدءاً من الليلة (الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحليّ) ولمدة ٢٤ ساعة قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأجواء.

كما أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار بأنه تقرر إخلاء مستشفى السلطان قابوس من جميع المرضى المرقدين به ونقل جميع الحالات المرضية الحرجة وكذلك جميع مرضى الغسيل الكلوي جوا بالتعاون مع طيران سلاح الجو السلطاني العماني.

وأوضحت بأنه سيتم نقل جميع الحالات المرضية المستقرة إلى مستشفى القوات المسلحة بصلالة، أما فيما يتعلق بالحالات الطارئة فيتم استقبالها في مركز طب جراحة القلب بصلالة ويتم استقبال حالات الولادة في مستشفى القوات المسلحة بصلالة ابتداءً من مساء الخميس.