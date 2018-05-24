تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف عن تمني المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ تعرض لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للإصابة حتى يتمنك المنتخب السعودي من تجاوز مصر في تصفيات مونديال روسيا 2018.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كشف “آل الشيخ” عن فحوى حوار مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزارء الرياضة العرب في القاهرة قبل أيام، فقد توجه “آل الشيخ” إلى “السيسي” مازحا بأن يتم تنفيذ مباريات للمنتخب المصري مه المنتخب العراقي قبل كأس العالم حتى يتعرض “صلاح” للإصابة.

وكان “آل الشيخ” قد صرح لشبكة “سي أن أن”، إنه يتمنى أن لا يلعب اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في المباراة التي سيواجه فيها منتخب السعودية نظيره المصري في مبارايات كأس العالم المقبل في روسيا 2018.

وقال في حاور معال شبكة : عندما أعلق أو أكتب علي وسائل التواصل فهذي يعني أن أعبر عن رأيي كمشجع ليس بصفتي وزير للرياضة، لذلك قد أخطأ أو أصيب وقد أكون قاسي في بعض المفردات”.

وكان تركي آل الشيخ قد تفاعل مع تألق محمد صلاح في مباراة منتخبه أمام البرتغال في مارس/آذار الماضي، قائلا: لازم يوحشنا!