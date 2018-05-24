تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صورة منسوبة للإعلامية الكويتية حليمة بولند، قالوا إنها نشرتها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” أعلنت فيها اعتزالها، دون توضيح ما الذي اعتزلته.

وتضمنت الصورة، التي تداولها الناشطون بشكل واسع، تعليقًا جاء فيه:”أخجل أن أتمنّى من بعدك شيئًا، فأنت بالنسبة لي كل شيء، لذا أُعلن اعتزالي رسميًا”.

ويتضح من الصورة أيضًا أن “حليمة” نشرت عقد زواجها الأخير المؤرّخ بتاريخ الثلاثاء 6 رمضان، فيما أخفت الإعلامية الكويتية اسم زوجها بوضع إصبعها على اسمه.

وكانت “حليمة بولند” قد كشفت عن زواجها من شخصٍ يُدعى “عبدالرزاق” بحسب ما ألمحت له في صور نشرتها سابقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.